Почему онлайн-кинотеатры не могут отказаться от голливудских фильмов

Директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц заявил НСН, что по итогам 2024 года 87% подписчиков смотрели российский контент, но отказываться от зарубежных новинок платформы не будут.

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В условиях отсутствия голливудских новинок возник устойчивый тренд на просмотр российских фильмов и сериалов, но отказываться от возобновления договоров с «Голливудом» никто не будет, рассказал НСН директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц.

О том, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, ранее сообщил РБК. Буц отметил, что российский рынок остается очень интересным для иностранных правообладателей.

«Прослеживается большое и лояльное смотрение российских фильмов и сериалов. По итогам 2024 года 87% наших подписчиков смотрели российский контент. Мы видим, что эти же пользователи смотрят и иностранный контент (из 95 тысяч единиц контента на фильмы и сериалы производства Великобритании и Голливуда приходится 12 тысяч единиц)», — рассказал он.

Он также объяснил, зачем при устойчивом тренде на российское кино заключать сделки для показа иностранных новинок.

«Есть риск, что когда пользователи не находят нужный контент на легальных площадках, они «добирают» смотрение зарубежного контента на пиратских ресурсах. Поэтому для рынка в целом, конечно, ценно иметь в библиотеке фильмы и сериалы разных стран. За последние несколько лет регулярно удавалось договариваться с партнерами о показе иностранных новинок. В прошлых сезонах выходили "Джон Уик", "Субстанция", фильмы Гая Ричи и другие. Также поддерживалась связь с теми партнерами, кто принял решение временно приостановить продажу прав в Россию. При этом мы постоянно выступали принципиально против использования иностранного контента без разрешения правообладателей. Уверен, что российский рынок остается очень интересным для иностранных правообладателей и, как только у них появится возможность, мы снова сможем заключать сделки», — отметил собеседник НСН.

Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян «Радиоточке НСН».