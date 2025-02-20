Уилл Смит рассказал, какую актрису хотят позвать в фильм «Хэнкок 2»

Обладатель премии «Оскар» Уилл Смит раскрыл первые подробности о потенциальном продолжении супергеройского «Хэнкока» 2008 года. Во время стрима на платформе Twitch актер сообщил, что о проекте никто не забыл и, если его удастся-таки запустить, то актерский состав может пополнить Зендея.

© кадр из фильма «Хэнкок»

«У нас есть действительно крутая идея для «Хэнкока 2». Мы пока даже не обсуждали ее, но я поделюсь одной маленькой деталью — Зендее предложили роль в «Хэнкоке 2»», — заявил Смит во время трансляции.

Слухи о возможном продолжении «Хэнкока» циркулируют с момента выхода оригинального фильма. Режиссер Питер Берг еще в 2009 году заявлял MTV News: «Все вернутся для сиквела», а в В 2012 году еще раз подтвердил, что работа над продолжением продолжается.

«Мы обсуждали сиквел между собой — я, Уилл Смит, продюсеры Майкл Манн и Акива Голдман. Все заинтересованы, но нам буквально сложно собраться в одной комнате. У нас была серия встреч в прошлом году, мы начали прорабатывать идею для сиквела — и именно у Уилла Смита была эта идея. Думаю, это случится, это просто вопрос времени», — говорил режиссер много лет назад.

Шарлиз Терон, исполнившая одну из главных ролей в оригинальном фильме, в 2020 году в интервью ComicBook отметила, что разговоры о сиквеле фильма велись сразу после премьеры, но постепенно сошли на «нет».

«Знаете, какое-то время мы обсуждали сиквел. Думаю, это было ближе к выходу фильма, но не в последние годы. Мы будем супергероями с ходунками, знаете ли. И я все равно готова! Я бы снялась в этом фильме не раздумывая».

Оригинальный «Хэнкок», вышедший в 2008 году, рассказывал историю супергероя-алкоголика с амнезией, который пытается исправить свой имидж с помощью специалиста по PR (Джейсон Бейтман) и его жены (Шарлиз Терон). Фильм собрал в мировом прокате более $600 млн при бюджете в $150 млн.