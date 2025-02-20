Рецензия на сериал «Челюскин. Первые»

В Wink выходит снятый при поддержке Института развития интернета «Челюскин. Первые», самый яркий российский сериал-катастрофа сезона. В центре основанного на реальных событиях сюжета — советская экспедиция, застрявшая во льдах Арктики. Каким получился этот амбициозный проект, рассказывает «Лента.ру».

© кадр из сериала «Челюскин. Первые»

Февраль 1934 года, Заполярье. Пароход «Челюскин», команда которого ставила перед собой амбициозную и важную для Советского Союза задачу — прохождение Северного морского пути за одну навигацию — вот уже полгода дрейфует по Северному Ледовитому океану. Моряки ждут прихода весны, чтобы выбраться из ледяной ловушки, и надеются на то, что течение вынесет их к Берингову проливу. Но судьба настроена против полярников — неведомая сила толкает судно к холодному Северу.

Капитан «Челюскина» Владимир Воронин (Дмитрий Куличков) считает, что угроза быть раздавленным льдами слишком высока, и команду необходимо срочно эвакуировать на лед. Начальник экспедиции Отто Шмидт (Кирилл Кяро) против — мораль у моряков и без лишних движений уже несколько месяцев на минимуме. Поэтому когда лед все же сдавит корпус парохода, эвакуироваться придется в спешке — пытаясь спасти как можно больше припасов, в суматохе даже погибнет завхоз. Корабль потонет за считаные часы. Команде придется разбить лагерь прямо на дрейфующей льдине и надеяться на спасение.

Удержать большую группу людей в узде станет главным вызовом для командования экспедиции

Снять сериал-катастрофу про челюскинцев — задача, за которую взялись режиссер Степан Коршунов («Мастер», «Вокально-криминальный ансамбль»), сценарист Максим Бударин («Битва за Севастополь») и Федор Бондарчук в роли продюсера, не из самых простых. Хотя бы уже потому, что вышеупомянутый завхоз так и остался единственной жертвой провалившейся экспедиции. Шутка ли, число людей, которые впоследствии вернулись со льдов на сушу, при этом не изменилось — во время плавания у геодезиста Васильева, который взял в экспедицию беременную жену, родилась дочь.

Словом, вокруг этой истории, пусть разворачивающейся в Арктике, вовсе не веет леденящим душу холодом, как, например, от погибшей полярной экспедиции англичанина Джона Франклина, по мотивам которой был снят первый сезон антологии «Террор». Исследовавшие Канадский арктический архипелаг моряки оказались брошены на произвол судьбы и вскоре были вынуждены выживать, поедая друг друга. Из экспедиции не вернулся живым никто. На основе этой реальной истории американский писатель Дэн Симмонс написал в 2007 году мистический роман, а в 2018-м он был экранизирован. «Террор» здесь, впрочем, упомянут не просто так — несмотря ни на что, с американским шоу «Челюскин. Первые» имеет довольно много общего.

В первую очередь, американский хит и российский сериал роднит мистическая составляющая

Если в «Терроре» природным ужасом, помимо, конечно, убийственного холода, выступал еще и гигантский полумифический белый медведь, то здесь эту функцию на себя берет таинственный кит, некогда поднявшийся из глубин из-за чрезмерно ретивых местных китобоев. Благодаря этому элементу создателям удалось нагнать невероятно плотную атмосферу напряжения. Этот сурвайвал-хоррор не просто представляет новое прочтение популярной истории о героических исследователях, но и транслирует пару-тройку интересных мыслей о том, что такое настоящие взаимовыручка, благородство и командный дух в критических ситуациях, когда вокруг на много-много километров лишь ледяная пустыня.

Поэтому самым главным преимуществом «Челюскина» оказываются актеры. Основной вес драмы на себе тащат командующие экспедицией и кораблем Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков. За мелодраму отвечают молодые артисты Глеб Калюжный и Стася Милославская. За мистическую, шаманскую составляющую — Михаил Водзуми, Алтана Горяева и Шораана Ондар. Вместе этот ансамбль рождает редкое для российского телеэкрана явление — дорого выглядящий, снятый строго по голливудским канонам 2000-х сериал-катастрофу. Оттого в «Челюскине» можно услышать отголоски не только относительно свежего «Террора», но и сериального суперхита «Остаться в живых», и даже фильма «Послезавтра».

На «Челюскин. Первые» точно стоит обратить внимание. Уж если сам Бондарчук на премьере называл это самым сложным проектом в его жизни (он вдобавок еще и поблагодарил съемочную группу за то, что та «осталась жива»), то потратить пару вечеров на главный сериал-катастрофу сезона, возможно, окажется правильным решением.

Сериал «Челюскин. Первые» выходит на платформе Wink 20 февраля