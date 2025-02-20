Вышел трейлер фильма «Актер» по книге «Память» Дональда Уэстлейка

Вышел трейлер фильма «Актёр», режиссёром которого выступил соавтор «Аномализы» Дьюк Джонсон. В ролике показали главных персонажей и другое.

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Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Фильм «Актёр» — адаптация книги «Память», которую написал Дональд Уэстлейк. Лента расскажет про мужчину Пола Коула, который застрял в таинственном маленьком городке и не помнит, кто он такой и как сюда попал. Не имея ни самоидентификации, ни цели, он начинает ухаживать за местным дизайнером костюмов Эдной. По мере того, как постепенно всплывают кусочки его прошлого, он пытается найти дорогу домой.

Главные роли сыграли Андре Холланд и Джемма Чан. «Актёр» выйдет в зарубежный прокат 14 марта.