Канье Уэст выпустит фильм

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори готовятся выпустить фильм. Об этом сообщает Page Six.

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По словам источника, речь идет о «модном фильме». Отмечается, что в ленте, которая должна была выйти еще в ноябре, артист хочет показать, какой видит свою супругу.

«Я бы описал это как своего рода фильм о моде. Это взгляд Канье на нее [Бьянку], как если бы мы увидели ее его глазами. Спокойствие и хаос. Все было сосредоточено только на Бьянке», — рассказал инсайдер, близкий к рэперу.

Ранее также Канье Уэст заявил, что больше не считает себя нацистом.