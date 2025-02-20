Опубликован трейлер мультфильма «Супергномы»

Вы когда-нибудь замечали, что какое-то незаконченное дело раз — и внезапно оказалось завершённым? Именно с такими чудесами сталкиваются люди из мультфильма «Супергномы», где клан маленьких гномов-помощников спешит на выручку всякий раз, когда у кого-то что-то не ладится. И именно к нему принадлежит главная героиня анимации, девушка-гном Эльфи, которая обожает разные авантюры и веселье.

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О чём?

Маленькая гномка Эльфи обожает вместе со своим кланом помогать всем, кто нуждается в помощи. Но ещё, так же сильно, как приходить на помощь жителям большого города, она любит устраивать разного рода весёлый досуг. Например, полетать на импровизированном аэроплане по ночному городу подальше от любопытных глаз. Так, во время очередной вылазки в мир людей она знакомится с другими гномами — они и одеваются совсем иначе, и занимаются преимущественно тем, что так или иначе подшучивают над людьми. А ещё у них ну очень крутые гаджеты! Конечно же, Эльфи не упускает возможности и присоединяется к новым знакомым, чтобы отправиться в увлекательное приключение.

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Однако их веселье прерывает встреча с амбициозным инспектором Лански и её верной помощницей кошкой Полипеттой. Дуэт намерен во что бы то ни стало доказать миру существование гномов, доставляющих людям так много неприятностей. Чтобы не быть разоблачёнными, героям предстоит придумать хитроумный план и объединить два клана гномов, так непохожих друг на друга.

Мультфильм «Супергномы» уже вышел в российский прокат.