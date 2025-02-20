Почему фильм «Пророк» не понравился зрителям

Роман Григорьев заявил НСН, что зрители не были готовы к тому, что история про Пушкина примет формат мюзикла с рэп-номерами.

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Фильм «Пророк» заинтриговал зрителей, но разочаровал своими музыкальными номерами, картина показалась любителям Пушкина слишком смелой и даже безумной, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов, заработал в прокате на данный момент 568 млн рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Григорьев, в том числе, опираясь на отзывы зрителей, назвал фильм слишком смелым экспериментом.

«Причины таких цифр – это, конечно, Юра Борисов и любовь россиян к Пушкину. Интересный момент в том, что зрители не совсем понимали, что это мюзикл. Трейлер настраивает зрителя на другой жанр. Никто не знал, что будут такие экспериментальные подходы в повествовании биографии, например, использование рэпа. Это многих удивило, даже разочаровало, разочаровала именно музыкальная составляющая. Будем смотреть на второй уикенд по сборам, потому что здесь реклама перестает играть роль, начинает работать "сарафан". Пока сборы, конечно, очень хорошие, несмотря на странное сочетание жанров. Типичный зритель привык ходить в кино на боевики, фантастику, а здесь формат странный, люди пошли из-за интриги», — объяснил он.

Отдельно кинокритик оценил музыкальные композиции фильма, к которым больше всего вопросов. По его словам, подобные эксперименты не нашли своей аудитории.

«Я послушал музыкальные композиции, рэп отдельно от фильма. Это точно не для тех, кому за 40, их это не может обрадовать. Уровень аранжировок странный, мелодии не запоминаются вообще. Кажется, что рэп писал заслуженный советский композитор. Я не понимал, для кого это вообще. Тот, кто слушает рэп, не будет в восторге, для него это "кринж". А более старшее поколение будет просто в ужасе, что Пушкин скрестили с рэпом. Возможно, эта история подойдет для детей. Сейчас еще каникулы у детей, многие с детьми решили сходить. В отзывах много пишут родители, что им не понравилось, и ребенок был в шоке», — рассказал Григорьев.

Актерскую игру Борисова он оценил высоко, назвав сам мюзикл «слишком смелым» решением.

«Что касается актерской игры, у Юры Борисова получился интересный Пушкин. Режиссер молодой, команда решила по-новому посмотреть на Пушкина. Возможно, это слишком смелый подход. Мюзикл про Пушкина на первый взгляд кажется безумием. С другой стороны, как еще рассказывать людям сегодня про известного литератора тех времен? Серьезную реконструкцию никто не будет снимать. Несмотря на наличие отрицательных отзывов, люди в кино идут. Пусть такой Пушкин тоже будет, почему нет? Такая легкая история. Лучше такое напоминание о Пушкине, чем вообще никакого. Если дальше появится мюзикл про Лермонтова, будет уже странно», — заключил собеседник НСН.

Премьера картины режиссера Феликса Умарова состоялась 14 февраля. При этом эксперты прогнозируют, что «Пророк» может обойти по кассовым сборам и «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина, заработавшего в 2024 году 2,3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».