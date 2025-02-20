Сергей Романович вернулся на экраны после долгого перерыва

Актер Сергей Романович снялся в комедии Анны Пармас «Дорогой родственник» после долгого перерыва в кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

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Сериал вышел 1 февраля, а эпизод с Сергеем покажут 21 февраля. Он расскажет о семье Громовых, которая главным образом состоит из женщин. Ее члены решают разъехаться и продать квартиру. Однако этому мешает алкоголик Дима, ушедший из семьи несколько лет назад. Однако, как оказалось, мужчина не намерен выписываться из жилья. Он продолжает пить и портить жизнь бывшим родственникам. Героини принимают решение расправиться с Димой, прибегнув к самым изощренным методам.

Романович сыграл таксиста Кирилла, который влюбляется в героиню Екатерины Вилковой – Лизу. Мужчина готов на все ради девушки. Актер признался, что быстро поладил с Вилковой на съемочной площадке. Он назвал артистку очень харизматичной.