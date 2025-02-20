Андрей Литягин рассказал о документальном кино про группу «Мираж»

Музыкальный продюсер Андрей Литягин в интервью «Вечерней Москве» впервые признался, что готовится к созданию фильма о группе «Мираж». «Вечерняя Москва» узнала у продюсера о судах с Суханкиной и угрозах в его адрес.

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Андрей, правдивы ли слухи, что о группе «Мираж» снимут фильм?

— «Мираж» — это заметное явление в российской популярной музыке. Не думаю, что кто-то может с этим поспорить, ведь на наших песнях выросло не одно поколение. Поэтому нам поступило несколько предложений от кинокомпаний снять фильм или сериал. Теперь выбираем, с кем работать будет интереснее. Я, как руководитель, создатель и продюсер группы, заинтересован, чтобы «Мираж» был показан без лишних сплетен и грязи. У нас большая интересная история. Фильму о «Мираже» — быть! Кстати, история группы напомнит зрителям фильмы про Джеймса Бонда: любовь, ненависть, приключения, интриги...

В сети есть фраза, которую приписывают вам. Мол, «Миражей» должно быть много, и вы жалеете, что в свое время не создали такую группу на каждый город России. Это правда?

— Да. Но проблема в том, что в России сложный процесс выплаты авторских вознаграждений. Их можно получить, если создать что-то вроде франшизы, которая будет работать на местах. Эта идея была еще у Джека Лондона в романе «Смок и Малыш». Там интересный сюжет: владельцы игорных домов запретили главному герою, играя в казино, повышать ставки, объясняя это тем, что им это невыгодно, и они поставят ограничения, которые не позволят ему зарабатывать. На что он сказал:

«Я найду людей, которые по моим указаниям будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по десять долларов за четырехчасовую смену».

У вас длительный конфликт с экс-участницей «Миража» Маргаритой Суханкиной по поводу авторских прав. Как вы видите решение этой ситуации?

— Идеальное завершение конфликта — Маргарита Суханкина исчезает с музыкальной сцены и больше там не появляется с моими произведениями. Ее исполнение порочит музыку «Миража», к которой она не имеет никакого отношения. За все концерты, которые она давала последние восемь лет, Суханкина должна выплатить мне компенсацию.

С гитаристом «Миража» Алексеем Горбашовым вы, несмотря на ссоры, продолжаете работать вместе. Почему был разлад и как вы исправили ситуацию?

— Мы с Алексеем даже судились. Поводом было распределение нашего творческого вклада. Но мы пришли к договоренностям и счастливы сейчас, работая с друг другом. Решили все разногласия. Конечно, нам не стоило вообще прибегать к судебному выяснению отношений. Решение можно было найти гораздо проще и быстрее. Но кто же нас оградит от ошибок? Помог только опыт. Мы прошли сложный путь для того, чтобы прийти к стабильности, которая наблюдается сейчас в группе «Мираж». Уже много лет солистка коллектива — Екатерина Болдышева, а Алексей Горбашов — наш легендарный гитарист.

Вы с красным дипломом окончили Московский авиационный институт (МАИ). Как вы приняли решение связать судьбу с музыкой?

— Любое образование — набор знаний и способностей, которые вы приобретаете для того, чтобы дальше что-то сделать в жизни. МАИ дает одну из лучших баз. Знания, полученные там, пригодились мне в дальнейшем. Да, раньше существовало клише о профильной профессии — какое образование получил, в ту сферу и иди работать.

Но я в этом плане очень свободолюбивый. МАИ я оцениваю как замечательную альма-матер, которая дала мне путевку в жизнь.

В декабре вы заявили, что вам поступают угрозы. Это правда?

— Дело в том, что люди, не имевшие отношения к «Миражу», незаконно выступали с репертуаром группы и использовали товарный знак без моего согласия. Мы обратились с письмами в правоохранительные органы, интернеткассы и на концертные площадки. Как только письма дошли до адресатов, мне и моей семье стали поступать угрозы. Причем не просто «пугалки». Нас преследуют. Среди организаторов того концерта есть человек, осужденный за мошенничество в особо крупных размерах. Таких людей в творческой среде быть не должно. На дворе не «лихие 90-е». Такие угрозы должны пресекаться уже с первых «звоночков».

В 2004 году на Маргариту Суханкину было совершено нападение. Она указала на вас как на организатора. Имеете ли вы к этому отношение?

— Рите я никогда не угрожал, это ниже моего достоинства. Я, как деятель искусства, всегда соблюдаю закон. Поэтому и погряз в судах. Если на Риту и было совершено нападение в 2004 году, она наверняка обращалась в МВД, было проведено расследование, предоставлен ответ. А так, все эти обвинения ничем не обоснованы. В те годы у нас не было даже малейшего повода для конфликта, ведь мы не работали вместе.

Досье

Андрей Литягин — композитор, музыкальный продюсер. Родился 20 сентября 1962 года в Москве. В 1985 году с красным дипломом окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-математик». В 1986 году вместе с поэтом-песенником Валерием Соколовым создал группу «Мираж». С 1988 года работает вместе с гитаристом Алексеем Горбашовым.