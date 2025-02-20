Рецензия на фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Оценка: 7 из 10.

© кадр из фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»

Романтическая комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вышла на «Кинопоиске» 14 февраля 2025 года. Режиссер: Майкл Моррис. В ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Колин Фёрт и др.

Любимая многими обаятельная дуреха Бриджит Джонс (Зеллвегер) – теперь 50-летняя мать двоих детей школьного возраста… и вдова. Марк Дарси (Фёрт) был убит четыре года назад во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Время Бриджит проводит в основном дома в компании своих неугомонных отпрысков, в пижаме и за просмотром телевизора (как в былые одинокие годы). Ее друзья и близкие (папа (Джим Бродбент), правда, тоже отошел в мир иной, а мама (Джемма Джонс) – отъехала в дом престарелых) твердят, что Бридж надо начать снова радоваться жизни, привести себя в порядок, пойти на работу и… завести новый роман. В результате, такой день настает, и обновленная Джонс возвращается на телевидение и неожиданно обзаводится любовником (Вудалл), годящимся ей в сыновья. Но станет ли этот «мальчишка» решением ее проблем?

Роман «Без ума от мальчишки» вышел в 2013 году и довольно долго дожидался своей экранизации. Так что все поклонники книжной и кинофраншизы давным-давно ознакомились с его сюжетом. Более интригующим для них был третий фильм «Ребенок Бриджит Джонс» (вышедший в 2016 году), который должен был как-то связать первые две части с этим романом. И ему это удалось, в том числе создать и сохранить интригу до самого финала. В четвертом фильме интриги по сути нет. И нет магии, за которую мы их так любили.

Главная магия фильмов про Бриджит Джонс была именно в актерском дуэте Зеллвегер и Фёрта, ну, или их персонажей. Стоило на экране появиться Марку, и зритель, в принципе, понимал, что всё будет хорошо, несмотря ни на какие выходки девушки, которая «нравится ему такая, какая есть». Понятно, что в новой части «идеальному мужчине» досталась роль идеального привидения, и эти флэшбеки, увы, минимальны. Да и другие полюбившиеся зрителям за 20 лет персонажи, кроме самой главной героини, практически отсутствуют. Постаревший плейбой Дэниэл Кливер (в исполнении Хью Гранта) искрит на экране три раза по 10 минут, то же касается тройки верных друзей Бридж, ее коллег с телевидения, а неугомонная маменька минимизирована минут до пяти. Создать новых ярких героев, увы, не удалось: ни круглолицый улыбающийся Лео Вудалл с идеальным торсом в роли юного Рокстера, ни Чиветель Эджиофор в роли нервного учителя детей Джонс мистера Валлакера не дотягивают до Марка Дарси. Мамашки из школы нарисованы схематично, появление на 2 минуты яркой героини Айлы Фишер и вовсе вызывает удивление (словно роль вырезали на монтаже, хотя это не так). Дети Джонс милы, как и положено детям, но они скорее фон для своей мамы, а не полноценные ее партнеры на экране.

Хэппи-энд фильма вызывает больше вопросов, чем щемящее грустное его начало. Да, возможно, мысль, что со смертью твоей единственной настоящей любви жизнь не заканчивается, даже когда тебе за 50 и у тебя двое детей, уменьшит длину очередей к психотерапевтам. Но, с другой стороны, она же и сильно подрывает идею любви как таковой или такой, какой ее показывают в культовых романтических фильмах. И само предположение, что 50-летняя женщина как-то несамодостаточна или не способна понять, что она самодостаточна без мужчины, кажется довольно сексистским. Ну а сцена в начале фильма, в которой мать двоих детей не способна сварить макароны – просто оскорбительна. Да, 30-летняя одиночка Бриджит была мила тем, что не умела приготовить праздничный обед, но предположить, что за столько лет она не повзрослела ни на йоту – это даже не смешно, а просто нелепо и нереалистично.

Для режиссера Майка Морриса это всего лишь второй полнометражный фильм в карьере (после драмы 2022 года «Ради Лесли»), он специализируется на сериалах, и фильму словно не хватает размеренности: какие-то моменты безбожно затянуты, последние полчаса несутся галопом. Режиссеру удалось пересказать сюжет, сделать красивую картинку, добавить немного шуток, в целом, довольно диетических, так что, похоже, ножницы российских цензоров на этот раз не пригодились.

И да, фильм наполнен «пасхалками». Любимая красная пижама Джонс вызывает не только умиление, но и зависть: кто из женщин за 50 может похвастаться, что влезает в любимую одежду 20-летней давности? Джинсовая куртка Бридж, свитер с лосем Марка и даже оммаж голубому супу. Титры с кадрами из прошлых фильмов, как бы намекают, что это был финал. Спасибо и до свидания.