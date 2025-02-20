Вышел трейлер семейного блокбастера «Пальма 2»

Продюсерские компании "Марс Медиа", "Амедиа Продакшн", телеканал "Россия", онлайн-кинотеатр Okko и "Централ Партнершип" представили новый трейлер и постер семейного приключенческого блокбастера "Пальма 2".

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По сюжету во второй части франшизы получает продолжение история овчарки Пальмы и ее дружбы с медвежонком Мансуром. Героев ждут опасные приключения в тайге. Съемки картины проходили в Подмосковье и Пермском крае.

Режиссером ленты выступил Владимир Кондауров:

«Мы хотели, чтобы кино было понятно детям. Оно будет интересно им с точки зрения познания мира. Мы говорим со зрителем простым языком. И, мне кажется, темы, которые мы закладывали, — семья, любовь, преданность, — там хорошо отражены».

Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев и Таисья Калинина. Пальму сыграли овчарки Жаклин и Лили при помощи кинолога Александры Степановой. Роль Мансура исполнили Добрыня и Олеся под руководством дрессировщицы Софии Родниковой.

В прокат "Пальма 2" выйдет 20 марта.

Предыдущий трейлер - здесь.