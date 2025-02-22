В Москве прошел премьерный показ киноверсии спектакля "Павел I"

Премьера киноверсии спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова "Павел I" прошла в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. Постановка стала частью проекта "Театр в кино".

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«Мы специально снимали этот спектакль так, как его видит зритель. Поэтому мне очень важно, что в 70 городах России одномоментно начинается большой кинопрокат. Это значит, что вся наша страна будет знать, чувствовать, чем дышит и о чем говорит театральная Москва. <…> Благодаря киноверсии огромное количество людей может оказаться в этом театральном зале и увидеть этот спектакль уже своими глазами и составить свое мнение», — сказал перед премьерой заслуженный артист России Александр Олешко, исполнивший главную роль Павла I.

Литературной основой спектакля служат пьесы поэта серебряного века Дмитрия Мережковского "Павел I" и стихотворная трагедия Евгения Симонова "Смерть Павла I". Акцент произведения сделан на исследование внутреннего состояния героя. Автор сценической версии и режиссер Наталья Ковалева охарактеризовала спектакль "Павел I" как "неисторический миф". Интерпретация Павла I как "русского Гамлета" вдохновила на введение нового персонажа - призрака его матери Екатерины II, с которой у него происходит воображаемая встреча. Спектакль демонстрирует широкий диапазон изменений Павла I: от человека, подавленного отсутствием материнской любви, до решительного реформатора, от безумца до философа.

«Для меня Павел I - это поздний принц, как про него говорили, это человек трагической судьбы, это великий государственный деятель, который очень многое хотел сделать для простого человека, но ему не дали. И когда говорят, что это был сумасшедший, я всегда его защищаю и говорю, что для меня он абсолютно здоровый человек. И если бы он осуществил все те реформы, которые задумал, очень многих геополитических катастроф XXI века можно было бы избежать», — считает Олешко.

Актер добавляет, что спектакль стал своеобразной экскурсией в историю, путешествием, которое может помочь зрителям лучше понять этого человека и не осуждать его.

Показ прошел 21 февраля 2025 года и стал частью проекта "Театр в кино", который был создан для демонстрации лучших отечественных театральных постановок на больших экранах.