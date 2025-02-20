Стало известно, когда выйдет боевик «Мятеж»

Как сообщают журналисты издания Deadline, боевик «Мятеж» (Mutiny) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в мировом прокате 9 января 2026 года. Выпуском ленты заимается кинокомпания Lionsgate, поэтому наверняка картина официально доберётся и до проката России.

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«Мятеж» рассказывает о мужчине по имени Коул Рид, которого обвиняют в убийстве его начальника, магната и миллиардера. Рид пускается в бега и пытается найти настоящего убийцу. Но чтобы доказать свою невиновность, он ещё должен раскрыть международный заговор.

Также в актёрский состав вошли Аннабель Уоллис («Мумия»), Джейсон Вонг («Гнев человеческий»), Роланд Мёллер («Земля моя») и другие. Кресло режиссёра занял Жан-Франсуа Рише, ранее снявший «Крушение» с Джерардом Батлером.