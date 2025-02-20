У Netflix большие планы на «Хроники Нарнии»

Фильмы по книгам фэнтези-цикла «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса станут для сервиса Netflix одним из приоритетных проектов. Об этом заявил генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд.

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В интервью Wall Streeters он указал, что данный формат «идеален для запуска франшиз» и «Хроники Нарнии» подходят для показа в IMAX.

«Я думаю, что запланировано около восьми фильмов», — сказал Гельфонд.

Первый фильм по «Хроникам Нарнии» вышел в 2005 году, затем последовали два продолжения в 2008 и 2010 года. Перзапуск франшизы Netflix доверил режиссёру Грете Гервиг, чей хит «Барби» заработал в мировом прокате 1,4 млрд долларов.

Премьера новых «Хроник Нарнии» запланирована на 26 ноября 2026 года.

Ранее индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix, обвинив сервис в плагиате в сериале «Игра в кальмара», сообщает RT.