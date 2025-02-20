Как сериал «Разделение» завоевал сердца миллионов

17 января 2025 года состоялась премьера второго сезона американского научно-фантастического сериала «Разделение», созданного Дэном Эриксоном и снятого Беном Стиллером и Ифой Макардл. Сериал бьет рекорды по популярности среди зрителей, а большинство кинокритиков оставляют восторженные отзывы. О чем проект «Разделение» и почему он так успешен, выясняла «Вечерняя Москва».

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О чем сериал «Разделение»

Сюжет сериала повествует о Марке, сотруднике технологической корпорации Lumon Industries, которая использует «процедуру разделения», чтобы отделить нерабочие воспоминания сотрудников от рабочих. Главный герой дает согласие на процедуру, однако потом начинает сомневаться в своем выборе. Уже будучи одним из «разделенных», Марк получает загадочную записку с инструкциями и пытается распутать паутину корпоративного заговора.

В чем секрет популярности сериала

Как и во многих других популярных проектах, в «Разделении» присутствует оригинальная идея и концепция — переосмысление корпоративной этики и культуры через гротеск, абсурд и антиутопию. У сериала запутанный и интригующий сюжет, являющийся своего рода головоломкой, которую зритель распутывает вместе с главным героем. Из-за того что один персонаж вне офиса и в офисе, по сути, является двумя разными людьми, за событиями наблюдать становится еще интереснее.

Здесь критика крупных корпораций сочетается с научной фантастикой и антиутопией, что напоминает другой известный сериал — «Черное зеркало». Однако, в отличие от него, у «Разделения» общий сюжет. По корпоративной культуре сериал проходится жестко. Например, работники сами не понимают, что они делают. Им просто говорят, что «это важно и полезно, а вопросы лучше не задавать». Отделы друг друга ненавидят, а о многих частях компании обычные сотрудники даже ничего не знают. За всеми работниками пристально следят, при этом руководство компании возведено чуть ли не в религиозный культ.

К тому же у сериала хороший актерский состав. Несмотря на то что многие актеры несильно известны, при просмотре складывается ощущение, что они на своих местах. Адам Скотт, играющий главного героя, по сути, отыгрывает сразу две роли: офисного энтузиаста на работе и разбитого и депрессивного человека дома.

К тому же сериал красиво снят. И речь идет не о спецэффектах, а об операторской работе, о визуальном языке, декорациях. Картинка подчеркивает отличия жизни человека на работе и дома, а стиль ретрофутуризма с «пузатыми компьютерами» и старым интерфейсом дополняет атмосферу.

Масштабы успеха

После выхода второго сезона, сериал стал самым популярным проектом на стриминговом сервисе Apple TV+ за все время его существования, опередив «Теда Лассо» по количеству уникальных зрителей. Показатель просмотров сериала только в США составил 590 миллионов минут. Прибыль Apple TV+ от него составила 200 миллионов долларов. Также сериал стал самым популярным не только в США, но и в Великобритании, Канаде, Бразилии, Мексике, Австралии, Германии, Франции и Испании.

К тому же в 2022 году «Разделение» номинировали на премию «Эмми» в семи категориях, а в 2023 году проект оказался в трех номинациях на «Золотой глобус».

Отзывы критиков

Сериал получил большое количество положительных отзывов от критиков. Сайт Rotten Tomatoes назвал «Разделение» дерзким, загадочным и дающим свежий взгляд на «опасность корпоративной рутины». Многие критики подчеркивают визуальный стиль и операторскую работу, выраженные через мрачную и одновременно стильную атмосферу. Также отмечается «невероятная интрига», пронизывающая сюжет с первой до последней минуты. Критики хвалят сериал за четкий и последовательный сюжет: он не перегружен лишними деталями, каждый момент имеет важное значение в повествовании.

Любителей российских сериалов тоже ждет интересная новинка. 13 февраля состоялась премьера новой работы режиссера Душана Глигорова «Аутсорс» с актером Иваном Янковским в главной роли. Сериал создан по мотивам рассказа писателя Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Действие картины разворачивается в маленьком городе на краю земли, где в тюрьме особого назначения заключенные-смертники ждут исполнения приговора. Что известно о сериале и стоит ли его смотреть — в материале «ВМ».