15 лучших фильмов для поднятия настроения

Подборка отечественного и зарубежного кино для поднятия настроения.

В нашем топе комедий есть романтические трогательные картины и фильмы для всей семьи, а также забавные страшилки и классика отечественного кинематографа.

«О чём говорят мужчины», Россия, 2010 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Дмитрий Дьяченко;

Дмитрий Дьяченко; Главные актёры: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит;

Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,8 из 10.

Знаменитая четвёрка «Квартета И» в 2010-м снялись в экранизации своего спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в другой город на юбилей общего знакомого. В пути они рассуждают на тему отношений, женщин, измен и семейной жизни.

Кстати, то самое село Бельдяжки, где останавливаются на ночлег герои, существует на самом деле. Это небольшое село в Кромском районе Орловской области. После успешной первой части вышли ещё три продолжения – в 2011-м, 2018-м и 2023-м.

«Иван Васильевич меняет профессию», СССР, 1973 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Леонид Гайдай;

Леонид Гайдай; Главные актёры: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв;

Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв; Возрастные ограничения: 6+;

6+; Рейтинг: 8,8 из 10.

Нет смысла пересказывать сюжет легендарной комедии Гайдая – цитаты и фразы из фильма уже давно стали крылатыми и ушли в народ. Интересно, что режиссёр писал сценарий под Юрия Никулина, но актёру задумка не понравилась, и он отказался сниматься. На роль Зины – супруги Шурика, которую сыграла Наталья Селезнёва, пробовались также Наталья Гундарева и Наталья Гвоздикова.

Между прочим, после премьеры фильма советские женщины, восхитившись модными образами Зины, завалили ателье заказами на подобные наряды. Все платья и костюмы для героини в кино шил модельер Владимир Зайцев. Успех картину ждал не только в России, но и за границей. В зарубежном прокате он шёл под названием Ivan the Terrible: Back to the Future – «Иван Грозный: Назад в будущее».

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», Великобритания, США, 2022 год

Жанр: комедия, боевик;

комедия, боевик; Режиссёр: Гай Ричи;

Гай Ричи; Главные актёры: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт;

Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,1 из 10.

Готовый фильм год пролежал на полке. Из-за пандемии коронавируса дату выхода сдвигали несколько раз. В главных ролях Гай Ричи задействовал своих любимых актёров – Джейсона Стэйтема и Джоша Хартнетта.

По сюжету Орсон Форчун – агент британской разведки в долгосрочном отпуске. Но отдохнуть крутому парню не удастся, ему дают срочное задание. Из тайной правительственной лаборатории было похищено смертельно опасное оружие, которое может уничтожить весь мир. Орсон собирает команду бойцов и бросается на штурм террористической ячейки. В фильме много драйва, экшена и погонь. Все автомобильные трюки Джош Хартнетт выполнял самостоятельно без помощи каскадёров.

«Конец славы», Россия, 2023 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Марюс Вайсберг;

Марюс Вайсберг; Главные актёры: Павел Деревянко, Сергей Чирков;

Павел Деревянко, Сергей Чирков; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 6,8 из 10.

Главный герой – звёздный актёр Вячеслав Агеев, славящийся дурным капризным характером. Несмотря на востребованность, от него страдают и режиссёры, и коллеги по съёмочной площадке. Пьяные загулы, тусовки, постоянные опоздания на работу приводят к тому, что от знаменитости отворачиваются все. Агеев теряет гонорары, квартиру, привычную роскошную жизнь, влезает в огромные долги и едва не становится бомжом. Единственный, кто помогает герою – его бывший пиар-директор. Вместе они разрабатывают сумасшедший план, который приводит к неожиданным последствиям.

Частично сюжет списан с истории, связанной с Павлом Деревянко. Пару лет назад он стал жертвой аферистов-криптоинвесторов. Актёр едва не потерял большую сумму денег, и на него подали в суд, обвинив в мошенничестве и участии в махинациях. В прошлом году Деревянко оправдали.

«Бриллиантовая рука», СССР, 1968 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Леонид Гайдай;

Леонид Гайдай; Главные актёры: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов;

Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 8,6 из 10.

Ещё одна картина, вошедшая в сокровищницу отечественного кино. Съёмки комедии были совсем не весёлыми. На площадке всё время дежурил человек из КГБ, чтобы следить за процессом и отмечать моменты, не отвечающие советской цензуре. Сценарий Гайдаю пришлось переписывать несколько раз, чтобы «сверху» дали зелёный свет работе.

В картине режиссёр задействовал всю семью Юрия Никулина – его супруга Татьяна сыграла роль экскурсовода, а сын Максим – мальчика, идущего по броду. Позже Максим со смехом вспоминал, что в сцене Андрей Миронов дал ему очень даже ощутимого пинка. А всё потому, что юный актёр, ожидая удара, падал в воду раньше времени. Тогда Гайдай на восьмой дубль не выдержал и сказал: «Всё, давайте, без пинка». А Миронову шепнул, чтобы тот действовал по сценарию. В итоге кадр получился!

Таких импровизаций, которые вошли в фильм, было немало. Например, герой Анатолия Папанова – Лёлик выныривает из воды и в сердцах говорит: «Идиот, тьфу!» Это недовольство было адресовано оператору, снявшего очередной неудачный дубль. Вода в то время была всего около 8°С, и Папанов жутко замёрз.

«Родные», Россия, 2021 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Илья Аксенов;

Илья Аксенов; Главные актёры: Сергей Бурунов, Ирина Пегова;

Сергей Бурунов, Ирина Пегова; Возрастные ограничения: 12+;

12+; Рейтинг: 7,4 из 10.

Главный герой в исполнении Сергея Бурунова – отец большого семейства, который узнаёт, что неизлечимо болен. Он решает исполнить свою давнюю мечту выступить на Грушинском фестивале с песней собственного сочинения. Вместе с семьёй герой отправляется в путешествие, где вся семья ссорится, мирится, а в финале понимает ценность друг друга.

«Реальные упыри», Новая Зеландия, США, 2014 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити;

Джемейн Клемент, Тайка Вайтити; Главные актёры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг;

Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,5 из 10.

Ещё до звёздной карьеры в Голливуде Тайка Вайтити был амбициозным актёром и режиссёром на своей родине в Новой Зеландии. Всё началось с небольшой короткометражки о вампирах, которую Тайка снял вместе с друзьями Джемейном Клементом и Джонатаном Бругом.

Спустя несколько лет троица сняла полнометражную абсолютно сумасшедшую комедию о вампирах Виаго, Диконе и Владиславе, которые становятся героями реалити. По словам режиссёров, весь фильм это сплошная импровизация и дурачество на съёмочной площадке. Несмотря на несерьёзный подход, картина собрала неплохую кассу и даже получила продолжение в виде сериала «Чем мы занимаемся в тени».

«При чём тут любовь?», Великобритания, Франция, 2022 год

Жанр: романтическая комедия;

романтическая комедия; Режиссёр: Шекхар Капур;

Шекхар Капур; Главные актёры: Лили Джеймс, Шазад Латиф;

Лили Джеймс, Шазад Латиф; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,4 из 10.

Зои и Казим дружат с самого детства. Их объединяет нежная дружба, и, казалось бы, в ней нет места романтике. Но Зои никак не может найти свою вторую половинку, и вот уже несколько лет она одна. А Казим внезапно заявляет, что женится – по индийским традициям на девушке, которую ему выбрали родители. Жених никогда не видел невесту! Вместе друзья отправляются в путешествие, чтобы познакомиться с наречённой Казима. Но в дороге они раскрывают истину своих отношений.

«Один дома», США, 1990 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Крис Коламбус;

Крис Коламбус; Главные актёры: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн;

Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн; Возрастные ограничения: 0+;

0+; Рейтинг: 8,2 из 10.

Обязательная к просмотру в новогодние праздника картина входит в список лучших комедий. «Один дома» имел бешеный успех и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как первая комедия, собравшая в прокате колоссальную сумму — более чем $ 500 млн.

Кстати, кино, которое Кевин смотрит на видеомагнитофоне, не существует. Кадр из фильма «Ангелы с грязными душами» с эпичным расстрелом в финале сняли специально.

«Маска», США, 1994 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Чак Расселл;

Чак Расселл; Главные актёры: Джим Керри, Кэмерон Диас;

Джим Керри, Кэмерон Диас; Возрастные ограничения: 12+;

12+; Рейтинг: 8 из 10.

Эта комедия не только стала одной из самых кассовых в истории кино, но и открыла дорогу в Голливуд стендап-комику Джиму Керри. А вот звезда славы Кэмерон Диас могла и не загореться. Режиссёр Чак Расселл боялся доверить роль начинающей 22-летней актрисе, у которой за плечами были лишь модельный опыт и съёмки в эпизодах. Настырная Кэмерон приходила на пробы 12 раз и всё-таки получила роль за неделю до съемок!

Джим Керри поразил своей подвижной мимикой всех работников съёмочной группы. Чак Расселл даже отказался от задумки использовать резиновую маску – Керри наносили только грим, чтобы не скрыть его мимику. А когда актёр научился внятно говорить с огромными зубами, ему аплодировала вся площадка. Позже Расселл признался, что благодаря уникальной мимике Джима Керри они смогли неплохо сэкономить на компьютерных спецэффектах.

«Лулу и Бриггс», США, 2021 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Рид Кэролин, Ченнинг Татум;

Рид Кэролин, Ченнинг Татум; Главные актёры: Ченнинг Татум, Итан Сапли;

Ченнинг Татум, Итан Сапли; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,4 из 10.

Ченнинг Татум стал соавтором фильма и посвятил картину своей любимой собаке Лулу, которая умерла от онкологии.

По сюжету военный Джексон Бриггс страдает от посттравматического синдрома. Однажды он получает задание доставить на похороны сослуживца его собаку – бельгийскую овчарку Лулу. У Лулу, прошедшей военную службу, тоже немало нервных расстройств. Например, она боится летать. Поэтому Бриггс и Лулу отправляются в автопутешествие.

«Холоп», Россия, 2019 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Клим Шипенко;

Клим Шипенко; Главные актёры: Милош Бикович, Александра Бортич;

Милош Бикович, Александра Бортич; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,4 из 10.

«Холоп» долгое время удерживал позицию самого кассового фильма России со сборами более чем в 3 млрд рублей. На третью строчку его впоследствии сместило продолжение «Холоп 2», а на первой оказался «Чебурашка».

В первой части мажор Гриша попадает в уникальную программу перевоспитания. Он оказывается в российской деревушке 1860 года в качестве простого конюха. Всё вокруг это большая театральная постановка с декорациями и нанятыми актёрами. Но Гриша об этом, естественно, и не догадывается.

Во второй части Гриша, прошедший перевоспитание, становится куратором. А новой испытуемой – избалованная богачка Катя, которую сыграла Аглая Тарасова.

«Операция «Панда», Китай, 2024 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Чжан Луань;

Чжан Луань; Главные актёры: Джеки Чан, Вэй Сян;

Джеки Чан, Вэй Сян; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,6 из 10.

В одной из последних работ Джеки Чан играет самого себя – мировую звезду и прославленного мастера боевых искусств. Так получается, что Джеки берёт под опеку маленькую панду Ху Ху. У малыша редкий ген, из-за которого он имеет необычные глаза. Международный преступный синдикат объявляет охоту на исключительного питомца. И спасти малыша может только невероятный Джеки Чан!

«Шпион», США, 2015 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Пол Фиг;

Пол Фиг; Главные актёры: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу;

Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,1 из 10.

Сьюзан Купер работает куратором суперагента Брэдли Файна (Джуд Лоу), хотя сама мечтает стать шпионкой. Ей предоставляется такой шанс, когда Файн погибает при выполнении задания. Сьюзан под прикрытием хочет отомстить за смерть друга, а также обнаружить местонахождение украденной ядерной бомбы.

Мелисса Маккарти, несмотря на свои пышные формы, довольно искусно продемонстрировала боевые навыки. Актриса на протяжении несколько месяцев обучалась филиппинским единоборствам.

Для Джейсона Стэйтема образ незадачливого агента Рика Форда стал первой комедийной ролью. С ней он справился блестяще, высмеяв собственную брутальность и показную мужественность.

«Молодой человек», Россия, 2022 год

Жанр: комедия;

комедия; Режиссёр: Александр Фомин;

Александр Фомин; Главные актёры: Павел Табаков, Ингрид Олеринская;

Павел Табаков, Ингрид Олеринская; Возрастные ограничения: 18+;

18+; Рейтинг: 7,3 из 10.

30-летний Ваня Ревзин имеет за плечами золотую медаль и красный диплом. Казалось бы, неплохой набор и старт для того, чтобы построить карьеру и добиться успеха. Но, увы, жизнь Вани — сплошная череда неудач. С нелюбимой и низкооплачиваемой работы его уволили, за ипотеку платить нечем, жена ушла к другому.

Отчаявшийся Ревзин однажды узнаёт, что его одноклассник-двоечник построил огромную бизнес-империю и объявил для старшеклассников конкурс с внушительным призовым фондом. Ваня прикидывается подростком и отправляется на соревнования.