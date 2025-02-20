Что будет со франшизой о Джеймсе Бонде после ухода продюсеров

Amazon MGM Studios, Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи создали новое совместное предприятие для управления правами интеллектуальной собственности на фильмы о Джеймсе Бонде. Как сообщается, стороны останутся совладельцами франшизы, при этом Amazon MGM Studios получит полный творческий контроль над новыми кинопроектами, а Брокколи и Уилсон больше не будут их продюсировать.

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«Поскольку моя карьера агента 007 охватывает почти 60 невероятных лет, я отхожу от производства фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы сосредоточиться на искусстве и благотворительных проектах, — заявил Уилсон. — Поэтому мы с Барбарой согласны, что пришло время нашему надежному партнеру, Amazon MGM Studios, вести Джеймса Бонда в будущее».

«Моя жизнь была посвящена сохранению и развитию необыкновенного наследия, которое передал Майклу и мне наш отец, продюсер Кабби Брокколи, — напомнила Барбара. — Мне выпала честь тесно сотрудничать с четырьмя невероятно талантливыми актерами, которые играли агента 007, и тысячами замечательных артистов в этой отрасли. С завершением "Не время умирать" и уходом Майкла из киноиндустрии я чувствую, что пришло время сосредоточиться на других моих проектах».

«С момента своего кинодебюта более 60 лет назад Джеймс Бонд стал одним из самых знаковых персонажей, — говорит глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс. — Мы благодарны покойным Альберту Р. Брокколи и Гарри Зальцману за то, что они привезли Джеймса Бонда в кинотеатры по всему миру, а также Майклу Г. Уилсону и Барбаре Брокколи за их непреклонную преданность и их роль в продолжении наследия франшизы, которую обожают легионы поклонников по всему миру. Для нас большая честь продолжить это ценное наследие, и мы с нетерпением ждем возможности открыть следующую фазу легендарного агента 007 для зрителей по всему миру».

«ИнтерМедиа» напоминает, что в 2022 году Amazon приобрела MGM, включая обширный каталог с более чем 4000 фильмов и 17 000 телешоу. С момента приобретения MGM Amazon владеет правами на распространение всех фильмов о Джеймсе Бонде, и в результате новой сделки получит творческий контроль над будущими постановками, что ранее было невозможно.

Фильм «Не время умирать», который стал последним для Дэниэла Крэйга в роли знаменитого агента, вышел в 2021 году. С тех пор киноиндустрия и зрители задавались вопросом, какие будут следующие шаги, включая и новую кандидатуру на культовую роль. Инсайдеры добавляют, что на данный момент, поскольку сделка официально не закрыта, никаких решений о будущих фильмах о Бонде, включая то, кто будет сниматься, снимать или писать сценарий следующего фильма, не принято.