Кто снимется в сериале «Проклятие Эпплбаум»

Клэр Дэйнс сыграет главную роль в сериале «Проклятие Эпплбаум» (The Applebaum Curse) для HBO. Как сообщает Deadline, сценаристом и шоураннером проекта выступит Винни Холцман. Она была, в частности, автором сценария подросткового сериала «Моя так называемая жизнь», который выходил в 1994-95 году на ABC и в котором главную роль исполняла Клэр, что принесло ей «Золотой глобус» и «Эмми».

© globallookpress

Проект находится пока на ранней стадии разработки, сюжет держится в секрете, известно лишь, что сериал расскажет историю неблагополучной семьи. Дэйнс и Холцман станут и его сопродюсерами. Недавно Холцман была номинирована на премию WGA Award за лучший адаптированный сценарий для фильма «Злая», который она написала вместе с Даной Фокс.