Стал известен актерский состав фильма «Не те девчонки»

Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер») и Алиа Шокат («Подай знак», «Разделение») исполнят главные роли в фильме «Не те девчонки» (The Wrong Girls), который станет режиссерским дебютом сценаристки Дилан Майер («Бунтарка», «ХОХО»). Как сообщает Deadline, съемки стартовали в Лос-Анджелесе в феврале 2025 года. Производством занимается студия Neon.

© globallookpress

В центре сюжет две лучшие подруги Фрэнки (Стюарт) и Молли (Шокат), живущие от зарплаты до зарплаты и от кальяна до кальяна, пока случай с ошибочной идентификацией не превращает их жизнь в хаос.

В актерском составе также заявлены Сет Роген (который, как и Стюарт с Майер, будет продюсировать проект), Кумэйл Нанджиани («Любовь – болезнь»), Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»), Зак Фокс («Начальная школа «Эббот») и Тони Хейл («Свидание с монстром»).