Названо условие, при котором можно пустить голливудские фильмы в РФ

Для показа в российских кинотеатрах нужно допускать только хорошее зарубежное кино, заявила NEWS.ru российская актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, следует прекратить практику пакетных поставок, когда вместе с хорошими фильмами в Россию поступают низкокачественные картины, которые занимают экранное время и мешают демонстрации отечественного контента.

© РИА Новости

«Не знаю, не уверена, стоит ли пускать [голливудские студии]. Пускать надо только хорошие фильмы, а не пакеты фильмов, как они нам раньше их присылали. Один хороший, при нем пять дерьма. Они пускали по демпинговым ценам. Они эти фильмы уже отрабатывали во всем мире, в Африке, везде, и поэтому практически бесплатно давали их в придачу к хорошему кино. Вот эту практику надо прекратить, потому что они забирают у нас экранное время, не дают возможности показывать отечественное кино», — пояснила Драпеко.

Она подчеркнула, что такая практика создает проблемы для российского кинорынка. Парламентарий объяснила, что киносети, стремясь сэкономить, предпочитают показывать дешевое голливудское кино, даже если оно не соответствует высоким стандартам, а не инвестировать в отечественные картины.

«А уже владельцам киносетей, они же все частные, у нас им, конечно, лучше показывать хоть какое-нибудь американское кино бесплатно, которое дали в придачу к хорошему фильму, чем покупать наше российское отечественное кино. Вот эту практику пакетную необходимо прекратить», — резюмировала Драпеко.

Ранее стало известно, что историческая сага «Злой город» режиссера Константина Буслова вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в России. За первый уик-энд фильм собрал 138,2 млн рублей, а во второй — 99,2 млн.