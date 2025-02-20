Главные премьеры недели

С 20 февраля в кинотеатрах Анна Михалкова правит страной, Милош Бикович спасает отношения России и Китая, Роман Курцын — звезда хоккея, дочь Евгения Цыганова сбегает из дома, Роберт Де Ниро играет бывшего президента США, также на платформах стартуют сериал о безумном Павле I и новое шоу от создателя «Острых козырьков». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

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«Екатерина Великая»

После череды дворцовых переворотов в России появляется новая амбициозная фигура — Екатерина II (Анна Михалкова). С юных лет она мечтает не просто быть женой императора, а сама управлять страной. Выйдя замуж за Петра III, она оказывается в мире жестоких интриг и борьбы за власть, где каждый шаг может стать роковым. Екатерина вдохновляется идеями просвещения и видит в них путь к величию империи.

На пути к власти ей придется столкнуться с предательством, дворцовыми заговорами и сложными личными выборами. Ее решительность и ум заставляют врагов бояться, а сторонников — восхищаться. Однако, чем выше она поднимается, тем опаснее становится игра, в которую она вступила. Готова ли Екатерина пожертвовать всем ради своей мечты?

«Красный шелк»

1927 год. В Транссибирском экспрессе едут самые разные пассажиры, но среди них скрываются те, чья цель — добыть ценные документы, от которых зависит будущее двух стран. За несколько суток в замкнутом пространстве поезда разворачивается опасная борьба, где предательство и обман могут стоить жизни.

В центре событий — молодой красноармеец (Глеб Калюжный) и бывший царский агент (Милош Бикович). Они придерживаются разных взглядов, но вынуждены действовать вместе, чтобы вычислить, кому можно доверять, а кто скрывает смертельно опасные намерения. Времени мало, врагов слишком много, и выход только один — перехитрить их всех.

Никита Крюков (Роман Курцын) — бывшая звезда хоккея, чья карьера рухнула из-за его взрывного характера. Потеряв работу и репутацию, он остается не у дел, пока однажды не получает тревожное сообщение о смерти матери. Приехав в родной город, он выясняет, что это была уловка его младшей сестры Женьки (Ева Смирнова), которая мечтает о профессиональной карьере в хоккее. Девочка уже давно всем рассказывает, что Крюков вот-вот приедет и поможет ее команде, но никто ей не верит — до тех пор, пока он действительно не появляется.

Никита не собирается задерживаться и уж точно не планирует становиться тренером. Но случайный визит на тренировку подростковой команды, в которой играет Женька, заставляет его пересмотреть свое решение. Вопреки всему, он остается, чтобы сделать из этих ребят настоящих хоккеистов. Однако для Женьки его возвращение может оказаться совсем не тем, о чем она мечтала.

«Чистый лист»

Рита (Полина Цыганова) — талантливая девушка, чьи стихи полны искренности и боли. Она мечтает о свободе и самореализации, но после смерти матери оказывается под жестким контролем отца (Дмитрий Куличков), который пытается управлять каждым ее шагом. Стремясь вырваться из-под его опеки, Рита находит работу сиделкой у дочери своей бывшей преподавательницы (Елена Лядова).

Это новое окружение открывает перед ней двери в другой мир — мир возможностей, переживаний и неожиданных откровений. Однако прошлое не отпускает Риту так просто. Теперь ей предстоит разобраться, кто она на самом деле и сможет ли действительно начать жизнь с чистого листа.

«Нулевой день»

Бывший президент США Джордж Маллен (Роберт Де Ниро) оказывается в центре расследования беспрецедентной кибератаки, которая парализовала страну и привела к гибели множества людей. Правительство и спецслужбы в замешательстве — угроза оказывается гораздо серьезнее, чем кто-либо предполагал. Маллену поручают выяснить, кто стоит за этим нападением, но чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится, что ответ может скрываться в его собственном прошлом.

С каждым шагом Маллен раскрывает заговор, охватывающий верхушку власти, тайные международные союзы и предательства среди самых близких. Но, чтобы добраться до правды, ему придется сделать невозможный выбор и пожертвовать тем, что еще осталось от его репутации и жизни.

«Павел. Первый и последний»

Павел I (Денис Власенко) вошел в историю как один из самых неоднозначных российских императоров. Его называли деспотом, безумцем и человеком, неспособным управлять страной. Фильм показывает, что за этим образом скрывается глубоко трагическая личность, которая сформировалась в условиях материнской отстраненности и бесконечных попыток разобраться в истинных причинах смерти отца. Все это делает его мнительным и уязвимым.

Когда долгожданный момент восшествия на престол наконец настает, Павел пытается сломать сложившуюся систему: он борется со вседозволенностью дворян, стремится улучшить положение солдат и крепостных, наводит порядок в государстве. Но его методы вызывают гнев приближенных, а реформы идут вразрез с интересами аристократии. Чем обернется его стремление к справедливости — триумфом или гибелью?

«Тысяча ударов»

Премьера: 21 февраля;

21 февраля; Где смотреть: Disney+;

Disney+; В ролях: Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Джеймс Нельсон-Джойс, Джейсон Тобин, Зигги Хит, Фрэнсис Лавхол, Дарси Шоу;

Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Джеймс Нельсон-Джойс, Джейсон Тобин, Зигги Хит, Фрэнсис Лавхол, Дарси Шоу; Зачем смотреть: британская драма о боксерских боях со звездой «Большого куша» Стивеном Грэмом от шоураннера «Острых козырьков» Стивена Найта.

В Лондоне 1880-х годов улицы контролируют преступные банды, а выживание зависит от силы и хитрости. Молодой ямаец Иезекия (Малачи Кирби) оказывается в самом центре криминального мира, где единственный шанс подняться — принять участие в подпольных боях. Жестокие, беспощадные поединки становятся для него единственным способом доказать свою ценность и вырваться из нищеты.

Однако на его пути встает легенда подпольного бокса — опытный и опасный Шугар Гудсон (Стивен Грэм). Их противостояние выходит далеко за пределы ринга, превращаясь в игру на выживание, где ставки слишком высоки. Чем обернется это смертельное соперничество — победой или окончательным падением?