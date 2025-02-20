У Цыганова сбежала дочь, Бикович — против Китая: что смотреть на неделе

С 20 февраля в кинотеатрах Анна Михалкова правит страной, Милош Бикович спасает отношения России и Китая, Роман Курцын — звезда хоккея, дочь Евгения Цыганова сбегает из дома, Роберт Де Ниро играет бывшего президента США, также на платформах стартуют сериал о безумном Павле I и новое шоу от создателя «Острых козырьков». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

Главные премьеры недели
© Кадр из трейлера

«Екатерина Великая»

После череды дворцовых переворотов в России появляется новая амбициозная фигура — Екатерина II (Анна Михалкова). С юных лет она мечтает не просто быть женой императора, а сама управлять страной. Выйдя замуж за Петра III, она оказывается в мире жестоких интриг и борьбы за власть, где каждый шаг может стать роковым. Екатерина вдохновляется идеями просвещения и видит в них путь к величию империи.

На пути к власти ей придется столкнуться с предательством, дворцовыми заговорами и сложными личными выборами. Ее решительность и ум заставляют врагов бояться, а сторонников — восхищаться. Однако, чем выше она поднимается, тем опаснее становится игра, в которую она вступила. Готова ли Екатерина пожертвовать всем ради своей мечты?

«Красный шелк»

1927 год. В Транссибирском экспрессе едут самые разные пассажиры, но среди них скрываются те, чья цель — добыть ценные документы, от которых зависит будущее двух стран. За несколько суток в замкнутом пространстве поезда разворачивается опасная борьба, где предательство и обман могут стоить жизни.

В центре событий — молодой красноармеец (Глеб Калюжный) и бывший царский агент (Милош Бикович). Они придерживаются разных взглядов, но вынуждены действовать вместе, чтобы вычислить, кому можно доверять, а кто скрывает смертельно опасные намерения. Времени мало, врагов слишком много, и выход только один — перехитрить их всех.

«Капитан Крюк»

Никита Крюков (Роман Курцын) — бывшая звезда хоккея, чья карьера рухнула из-за его взрывного характера. Потеряв работу и репутацию, он остается не у дел, пока однажды не получает тревожное сообщение о смерти матери. Приехав в родной город, он выясняет, что это была уловка его младшей сестры Женьки (Ева Смирнова), которая мечтает о профессиональной карьере в хоккее. Девочка уже давно всем рассказывает, что Крюков вот-вот приедет и поможет ее команде, но никто ей не верит — до тех пор, пока он действительно не появляется.

Никита не собирается задерживаться и уж точно не планирует становиться тренером. Но случайный визит на тренировку подростковой команды, в которой играет Женька, заставляет его пересмотреть свое решение. Вопреки всему, он остается, чтобы сделать из этих ребят настоящих хоккеистов. Однако для Женьки его возвращение может оказаться совсем не тем, о чем она мечтала.

«Чистый лист»

Рита (Полина Цыганова) — талантливая девушка, чьи стихи полны искренности и боли. Она мечтает о свободе и самореализации, но после смерти матери оказывается под жестким контролем отца (Дмитрий Куличков), который пытается управлять каждым ее шагом. Стремясь вырваться из-под его опеки, Рита находит работу сиделкой у дочери своей бывшей преподавательницы (Елена Лядова).

Это новое окружение открывает перед ней двери в другой мир — мир возможностей, переживаний и неожиданных откровений. Однако прошлое не отпускает Риту так просто. Теперь ей предстоит разобраться, кто она на самом деле и сможет ли действительно начать жизнь с чистого листа.

«Нулевой день»

Бывший президент США Джордж Маллен (Роберт Де Ниро) оказывается в центре расследования беспрецедентной кибератаки, которая парализовала страну и привела к гибели множества людей. Правительство и спецслужбы в замешательстве — угроза оказывается гораздо серьезнее, чем кто-либо предполагал. Маллену поручают выяснить, кто стоит за этим нападением, но чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится, что ответ может скрываться в его собственном прошлом.

С каждым шагом Маллен раскрывает заговор, охватывающий верхушку власти, тайные международные союзы и предательства среди самых близких. Но, чтобы добраться до правды, ему придется сделать невозможный выбор и пожертвовать тем, что еще осталось от его репутации и жизни.

«Павел. Первый и последний»

Павел I (Денис Власенко) вошел в историю как один из самых неоднозначных российских императоров. Его называли деспотом, безумцем и человеком, неспособным управлять страной. Фильм показывает, что за этим образом скрывается глубоко трагическая личность, которая сформировалась в условиях материнской отстраненности и бесконечных попыток разобраться в истинных причинах смерти отца. Все это делает его мнительным и уязвимым.

Когда долгожданный момент восшествия на престол наконец настает, Павел пытается сломать сложившуюся систему: он борется со вседозволенностью дворян, стремится улучшить положение солдат и крепостных, наводит порядок в государстве. Но его методы вызывают гнев приближенных, а реформы идут вразрез с интересами аристократии. Чем обернется его стремление к справедливости — триумфом или гибелью?

«Тысяча ударов»

  • Премьера: 21 февраля;
  • Где смотреть: Disney+;
  • В ролях: Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Джеймс Нельсон-Джойс, Джейсон Тобин, Зигги Хит, Фрэнсис Лавхол, Дарси Шоу;
  • Зачем смотреть: британская драма о боксерских боях со звездой «Большого куша» Стивеном Грэмом от шоураннера «Острых козырьков» Стивена Найта.

В Лондоне 1880-х годов улицы контролируют преступные банды, а выживание зависит от силы и хитрости. Молодой ямаец Иезекия (Малачи Кирби) оказывается в самом центре криминального мира, где единственный шанс подняться — принять участие в подпольных боях. Жестокие, беспощадные поединки становятся для него единственным способом доказать свою ценность и вырваться из нищеты.

Однако на его пути встает легенда подпольного бокса — опытный и опасный Шугар Гудсон (Стивен Грэм). Их противостояние выходит далеко за пределы ринга, превращаясь в игру на выживание, где ставки слишком высоки. Чем обернется это смертельное соперничество — победой или окончательным падением?

Фильмы и сериалы
Капитан Крюк
Большой куш
Короче
Влад Коноплев
Ева Смирнова
Александр Чевычелов
Денис Власенко
Джоан Аллен
Степан Девонин
Светлана Корчагина
Ирина Веселова
Стивен Грэм
Полина Филоненко
Жаргал Бадмацыренов
Глеб Калюжный
Мэттью Модайн
Сергей Барковский
Дмитрий Куличков
Кирилл Кяро
Роман Курцын
Сергей Степин
Александр Клюквин
Джесси Племонс
Александра Скачкова
Евгений Харитонов
Ян Цапник
Наталья Суркова
Ирина Алферова
Елена Подкаминская
Алексей Барабаш
Владимир Котов
Артем Крылов
Анджела Бассетт
Лиззи Каплан
Конни Бриттон
Виктор Добронравов
Никита Крюков
Ольга Тумайкина
Дэн Стивенс
Елена Лядова
Билл Кэмп
Анна Михалкова
Ольга Лерман
Евгений Шварц
Милош Бикович
Гоша Куценко
Владимир Стеклов
Роберт де Ниро
Netflix
Первый канал