Netflix и режиссер «Джона Уика» снимут фильм по видеоигре Sifu

Как сообщает издание Deadline, онлайн-кинотеатр Netflix приобрёл права на экранизацию видеоигры Sifu. Продюсером будущего фильма выступит Чад Стахелски, постановщик и один из авторов серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом.

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У экранизации SIfu пока нет даты выхода и актёрского состава. Кто выступит режиссёром ленты, также пока неизвестно. Судя по всему, премьеру боевика не стоит ждать раньше 2026 года.

Sifu — хардкорный экшен про восточные единоборства от инди-студии Sloclap, поступивший в продажу в начале 2022 года на ПК и консолях. Проект рассказывает историю юноши, который хочет отомстить за убийство своего наставника. Основная особенность игры заключается во взрослении главного героя — после каждой смерти он становится всё старше и старше.