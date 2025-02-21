За что «Бруталист» с Эдрианом Броуди получил десять номинаций на «Оскар»

В сети вышел «Бруталист» Брэйди Корбе — один из главных фаворитов премии «Оскар», удостоенный сразу десяти номинаций. Главную роль венгерского архитектора, который ищет себя в послевоенной Америке, сыграл Эдриан Броуди, для которого эта работа стала возвращением в антураж легендарного «Пианиста». «Лента.ру» рассказывает о фильме, который уже называют новым «Однажды в Америке».

© Lenta.ru

1947 год. Переживший холокост архитектор Ласло Тот (Эдриан Броуди) прибывает в Нью-Йорк. Он мечтает о новой жизни, и встреча со страной возможностей чуть скрашивает тоску по застрявшим на границе жене Эржебет (Фелисити Джонс) и племяннице Зофье (Рэффи Кэссиди). Вот только в Америке появлению Ласло не очень рад даже его кузен Аттила (Алессандро Нивола), который успел сменить фамилию и открыл мебельный салон. Тем не менее, именно кантуясь у Аттилы, Ласло получает заказ от Харри Ли Ван Буррена (Джо Элвин). Тот хочет сделать сюрприз своему влиятельному отцу, перестроив в его отсутствие любимую библиотеку.

Дата выхода: 18 февраля

18 февраля Страна: США, Великобритания, Канада

США, Великобритания, Канада Продолжительность: 3 час 21 минута

3 час 21 минута Режиссер: Брэйди Корбе

Брэйди Корбе В ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Алессандро Нивола, Исаак Де Банколе

Ласло вдохновенно создает и реализует блестящий проект, однако Харрисон — Ван Буррен-старший (Гай Пирс) — не рад сюрпризу и выгоняет венгерских строителей к черту. Через несколько лет Харрисон приходит на стройку, где трудится отовсюду изгнанный Ласло, зовет его в гости и предлагает подготовить проект мемориального центра, посвященного его покойной матери. Архитектор получает шанс реализовать наконец накопившиеся мысли и таланты, создав уникальное здание. Для заказчика же вся эта затея становится лишним поводом поиграть с Ласло в бога — как добродетельного, так и карающего.

К третьему фильму режиссер Брэйди Корбе заработал не только оскаровские номинации, но и грамотную русскую транскрипцию (раньше его фамилию писали как Корбет). И то и другое говорит о том, что ходивший с 2016 года в вундеркиндах бывший актер по-настоящему признан большим постановщиком даже русскими киножурналистами. Брэйди много для этого сделал. Длящегося двести одну минуту «Бруталиста» делали семь лет, и Корбе пережил не только ковидные переносы съемок, но и замену центральных актеров. Фильм сняли на семидесятимиллиметровую пленку в формате Vista Vision, который не использовали в Голливуде с шестидесятых, — так что на премьеру в Венеции привезли несколько десятков катушек.

Несмотря на внешне фетишистскую ретроподачу, Корбе пару недель назад угодил в скандал, связанный с использованием искусственного интеллекта.

Оказалось, что для доведения до совершенства нескольких имеющихся в фильме диалогов на венгерском, была использована программа Respeecher. С ее помощью были точечно выправлены отдельные фонемы, чтобы венгерский Броуди и Джонс не резал слух носителям языка. Хотелось бы, чтобы что-то подобное впредь делалось и с русскими словами — даже если для этого понадобятся нейросети. При этом вся англоязычная речь (в том числе с явным венгерским акцентом), по словам постановщика, звучит так, как была произнесена актерами.

В этой истории видится не жульничество, в котором поспешно обвинили Корбе, но смелость современного режиссера. Пленка для него не фетиш, а идеальный холст для задуманной картины. В этом контексте неудивительно, что для полного воплощения замысла Корбе готов использовать передовые технологии. Кстати, несколько архитектурных проектов, фигурирующих в финале «Бруталиста», также были созданы с использованием нейросетевого графического редактора Midjourney.

Параллельно Корбе в преддверии оскаровской церемонии разоткровенничался насчет того, что не заработал на «Бруталисте» ни копейки.

Здесь правильно будет увидеть не только свойственную людям художественного склада жалость к себе, но и указания на сходство с героем. Порывистый и принципиальный Ласло в ключевой момент тоже жертвует гонораром ради соответствия возводимого здания проекту мечты. «Бруталист» — такой же решительный рывок на новый уровень творческой свободы. Картину неслучайно сравнивают с «Однажды в Америке», но не менее правомерны и аналогии с «Апокалипсисом сегодня» или, скажем, «Барри Линдоном». Объединяет их не только масштаб высказывания, но и его критичность. По этому показателю «Бруталист» тоже превосходит любой фильм из тех, с которыми сейчас состязается на разнообразных премиях.

Три фильма Корбе задним числом складываются в трилогию о двадцатом веке. «Детство лидера» — начало кровавой эпохи, «Вокс люкс» — ее окончание и эпилог, просветленное похмелье после 11 сентября. «Бруталист» нарушает хронологию. Он посвящен самой большой, центральной части столетия. Вполне естественно, что фильм получился самым массивным из трех. Не только из-за архитектурного стиля, который проповедует сытым богачам хрупкий Ласло Тот, но и в связи с обширностью повестки, которую на сей раз выбрал для себя автор.

Есть в этих фильмах и другие повторяющиеся мотивы. В том числе визуальные: перевернутая Статуя Свободы из первого акта и с постера «Бруталиста» открыто рифмуется с финалом «Детства лидера», где камера тоже раскручивалась вокруг своей оси. Основной лейтмотив трилогии — это, конечно, сделка с дьяволом. В «Детстве лидера» она заключена как бы втемную — рождение тирана предрешено практически помимо его воли. В «Вокс люкс» инфернальный контракт, даровавший героине карьеру стадионной поп-звезды, был выставлен в центр композиции, но в то же время обозначен фигурой умолчания. Мы так и не узнаем, был ли он заключен в действительности или фигурировал лишь в подсознании героини, оказавшейся на грани жизни и смерти после школьного шутинга. В «Бруталисте» эта тема не просто выведена под софиты, она развивается так плавно, что фаустианскую фабулу можно попросту не заметить. С момента возвращения в дом Ван Бурена-старшего задача Тота не в том, чтобы реализоваться за чужой счет (как считают дети дельца и городские чиновники), а в том, чтобы собственно обвести черта вокруг пальца.

Демон капитализма коварен и многолик, и на сей раз он предстает под личиной прилизанного состоятельного перверта в исполнении Гая Пирса.

Работа Пирса в «Бруталисте» остается в тени бенефиса Эдриана Броуди, который умудрился сыграть своего героя, почти не повторяя себя времен «Пианиста» Романа Полански. Та роль принесла ему «Оскар» и многими считается лучшей в карьере. За нынешний изматывающий перформанс Броуди вновь номинирован, а его шансы оцениваются довольно высоко. У Пирса их, кажется, меньше, а его работа выглядит проще — но это лишь видимость. Харрисон Ван Бурен — ключевая доминанта в конструкции «Бруталиста». Пирс в этом образе без видимых усилий существует на грани карикатуры на капиталиста. К шаржированной фактуре подмешана живая боль подонка, почти что жаждущего трагического разоблачения. Это действительно тонкая работа, которая не позволяет «Бруталисту» просесть под публицистической тяжестью. И именно работа Пирса — главная победа и главная проблема фильма.

Ван Бурен совсем не обаятелен. Напротив, чем дальше, тем этот персонаж все больше отталкивает зрителя. Однако он единственный здесь наделен очевидной динамикой развития характера. Только в нем есть загадка, достойная исполинского хронометража. В одной из самых ярких сцен Ван Бурен говорит, что Ласло его интеллектуально стимулирует — то же самое делает герой Пирса и со зрителем. С прочими персонажами все более чем понятно. Ласло Тот — гений и мученик, напролом идущий к неизбежной реализации. Его жена и племянница — боевые товарки, подсвечивающие нанесенные холокостом травмы. Самые мелодраматичные сцены фильма дают развернуться Броуди и Джонс — но они же смотрятся и самыми слабыми с точки зрения композиции. Уже прошлые фильмы Корбе показывали, что психологизм не является его сильной стороной. Он вполне в состоянии поставить гениальную сцену (как истерика Натали Портман в кафе из «Вокс люкс»), но не очень интересуется наблюдением за душевными порывами на длинной дистанции. Раньше постановщик эффектно прятал ключевые метаморфозы героев в монтажных склейках. В «Бруталисте» Корбе впервые предпринял попытку расширить свой режиссерский арсенал. В итоге эти опыты лишь раздувают экранное время и дарят фильму очень длинную и неловкую эротическую сцену.

Корбе не сентименталист, а интеллектуал. Его интересуют прежде всего идеи, их столкновения, коррозии и мутации. В «Детстве лидера» и «Вокс люкс» он рисовал при помощи идей сюрреалистические полотна. В «Бруталисте» впервые опасно приблизился к разговору от первого лица в духе многочисленных экспертов с YouTube.

Яркая антикапиталистическая риторика не плоха сама по себе. Однако она уводит в сторону от чисто художественных решений.

Например, она отвлекает от того, как Корбе соединил в своем герое сразу нескольких реальных великих архитекторов. Или от того, что фильм посвящен памяти Скотта Уокера — композитора «Детства лидера» и «Вокс люкс», бывшего эстрадного певца, бежавшего в мир монументального музыкального авангарда от травм, нанесенных шоу-бизнесом. Ну или хотя бы от того, что свое имя экранный Ласло Тот унаследовал у геолога, набросившегося в 1972 году на «Пьету» Микеланджело с молотком. Все эти отсылки образуют мерцающие смысловые системы, находиться в которых куда интереснее, чем подробно изучать программное заявление о порочности капитализма.

Впрочем, если «Бруталист» и не лучший фильм Корбе, то во всяком случае это одно из самых значительных произведений последних лет. Это кризисная работа, зафиксированный на пленке скачок роста большого художника — и наблюдать за ним по-настоящему интересно. Для широкой публики «Бруталист» уже стал первым знакомством с эстетикой самобытного автора. Ну а поклонников его таланта эта не во всем удачная работа точно интригует. Очевидно, что теперь для Корбе открыты все дороги, осталось только выбрать правильную.