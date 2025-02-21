Автор фильма «Они выбрали Родину» рассказала о своем проекте

Документальный цикл из 15 серий "Они выбрали Родину" о тех, кто вернулся в Россию из-за рубежа или приехал впервые, но навсегда, выходит на Первом канале 22 февраля. В преддверии премьеры ТАСС поговорил о том, как создавался проект, с автором идеи - журналистом Наталией Осиповой.

"Поскольку по образованию я историк, а по профессии - журналист, то в определенный момент мне стало очевидно, что все мы - свидетели нового этапа традиционной для нашей страны истории, когда иностранцы массово приезжают в нашу страну, желая стать русскими. И второе наблюдение: люди, которые приезжают с Украины, из стран Прибалтики, называют происходящее там в отношении русских не иначе как геноцид или апартеид. И, оказывается, сейчас для русского человека самое безопасное, перспективное, уютное и любящее его место - именно Россия. Иностранцы и русские едут в Россию, чтобы найти себя или спастись. Увидев эти две тенденции, я подумала, что было бы очень важно и нужно сделать об этом проект", - сказала она.

По словам Осиповой, изначально она собиралась сделать серию интервью.

"Но в процессе съемок мы увидели, что это материал большой драматургической силы - ведь наши герои переживают драмы, если не сказать трагедии. Мы увидели глубину этих историй и поняли, что это будут не просто беседы, а нечто гораздо глубже. Более того, мне удалось для каждой истории найти уникальные материалы - как архивные, из прошлого, так и из новейшей истории. Благодаря этому через истории наших героев мы узнаем намного больше и о странах, которые они покинули, в итоге - о самих себе, о своей стране и своей истории", - добавила она.

Связаны нитями

Героев цикла Осипова искала и через соцсети, и через знакомых, а потом поиск уже пошел сам собой.

"Вот так бывает: ты находишь одного человека, а потом оказывается, он связан с другими несколькими героями. Многие из них общаются регулярно, поддерживают друг друга. В результате многие мои герои вывели меня на других, расширяя географию проекта еще больше", - поделилась автор.

География проекта охватывает Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Испанию, Италию, Эквадор и Великобританию. Героиней первой серии проекта стала бывшая киевлянка - журналистка, мать пятерых детей, регент церковного хора Светлана Пикта. Семья была вынуждена эвакуироваться из города, в котором они прожили почти всю жизнь, после начала травли. Светлана не скрывала своей позиции и отстаивала ее. Причина травли - отказ поддерживать сборы на СБУ в школьном чате ее ребенка.

Светлана рассказывает, что не только осталась в профессии - ездит в командировки, снимает на передовой, работая военкором - но и находит время оказывать помощь в госпиталях.

Среди других героев - музыкант и строитель Михаил Каспер, оставивший Латвию и Великобританию, координатор "Бессмертного полка" и рабочий Сергей Чаулин из Эстонии, вернувшийся из Америки домой кинорежиссер Василий Харьковой, украинский политик и бизнесмен Дмитрий Василец, инженер и преподаватель из Эквадора Пабло Итурралде, выдающийся органист Даниэль Сальвадор из Испании, известный музыкант и продюсер Юрий Бардаш и многие другие.

"Наши герои, конечно, невероятно отважные люди - и женщины, и мужчины. Это, конечно, потрясающе, как они ярко и открыто заявляют о своей любви к России. Можно сказать, что наш проект - о любви. Мы для себя вывели формулу, что это у нас проект про русских людей разных национальностей, которых объединяет любовь к Родине", - улыбается Осипова.

Интерес за рубежом

Фильм уже вызвал большой интерес и за рубежом, отмечает автор проекта.

"Когда мы выложили наш фильм в интернет, к нам посыпались просьбы перевести его на английский. Люди за границей хотят показывать его своим друзьям и близким - и в Канаде, и в Италии, и в Испании, и в Америке. На Украине, как ни странно, посмотрели фильм в числе первых. И тут же стали цитировать, спорить. Значит, задело за живое. Вообще запрос на информацию о России просто огромный, правда. Мы его явно недооцениваем", - считает Осипова.

Недооценивают в нашей стране и количество лояльных России людей разных национальностей в разных странах, добавляет автор.

"И даже больше скажу - мы недооцениваем самих себя. Например, выдающийся органист Даниэль Сальвадор, мировая звезда органной музыки, который имел абсолютно благополучную жизнь в Мадриде, гастроли, мировые концерты, приехал в Россию по собственному выбору. Добивался восемь лет российского паспорта, прошел тяжелейший путь, и при этом он говорит, что Россия - это та Испания, которую он помнит в своем детстве. Кто из нас так думает о России? Мы не видим этого. А он говорит, что наша страна прекрасная, она берет самое лучшее из всех стран и сохраняет это у себя бережно. Мне кажется, это очень важные для осмысления каждого вещи", - сказала собеседница ТАСС.

Свой взгляд на Россию и у жителя Эквадора Пабло Итурралде. Он приехал в Москву и теперь работает в московском Политехе, учит студентов делать машины и побеждать в автогонках.

"Он нам сказал дословно: я русский, просто родился в другой стране, потому что так нужно было. Пабло тоже отмечает о нас удивительные вещи. Например, в Эквадоре, на ферме его родителей, было много котов, но, по его словам, коты там "утилитарные". "Только в России я научился общаться с котом как с другом", сказал нам Пабло. И он считает, что русские - невероятно умны и самостоятельны, и так же прекрасны и самодостаточны, как сами коты". Совершенно удивительный взгляд на Россию, понимаете?", - говорит Осипова.

Почему стоит посмотреть

Посмотреть картину стоит и тем, кто стесняется слова "патриотизм", да и вообще стесняется своей страны, воспринимает то, что она дает, как должное.