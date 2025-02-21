Автор фильма «Они выбрали Родину» рассказала о своем проекте

Автор фильма "Они выбрали Родину": иностранцы едут в РФ, чтобы найти себя
Документальный цикл из 15 серий "Они выбрали Родину" о тех, кто вернулся в Россию из-за рубежа или приехал впервые, но навсегда, выходит на Первом канале 22 февраля. В преддверии премьеры ТАСС поговорил о том, как создавался проект, с автором идеи - журналистом Наталией Осиповой.
"Поскольку по образованию я историк, а по профессии - журналист, то в определенный момент мне стало очевидно, что все мы - свидетели нового этапа традиционной для нашей страны истории, когда иностранцы массово приезжают в нашу страну, желая стать русскими. И второе наблюдение: люди, которые приезжают с Украины, из стран Прибалтики, называют происходящее там в отношении русских не иначе как геноцид или апартеид. И, оказывается, сейчас для русского человека самое безопасное, перспективное, уютное и любящее его место - именно Россия. Иностранцы и русские едут в Россию, чтобы найти себя или спастись. Увидев эти две тенденции, я подумала, что было бы очень важно и нужно сделать об этом проект", - сказала она.
По словам Осиповой, изначально она собиралась сделать серию интервью.
"Но в процессе съемок мы увидели, что это материал большой драматургической силы - ведь наши герои переживают драмы, если не сказать трагедии. Мы увидели глубину этих историй и поняли, что это будут не просто беседы, а нечто гораздо глубже. Более того, мне удалось для каждой истории найти уникальные материалы - как архивные, из прошлого, так и из новейшей истории. Благодаря этому через истории наших героев мы узнаем намного больше и о странах, которые они покинули, в итоге - о самих себе, о своей стране и своей истории", - добавила она.
Связаны нитями
Героев цикла Осипова искала и через соцсети, и через знакомых, а потом поиск уже пошел сам собой.
"Вот так бывает: ты находишь одного человека, а потом оказывается, он связан с другими несколькими героями. Многие из них общаются регулярно, поддерживают друг друга. В результате многие мои герои вывели меня на других, расширяя географию проекта еще больше", - поделилась автор.
География проекта охватывает Украину, Латвию, Литву, Эстонию, Испанию, Италию, Эквадор и Великобританию. Героиней первой серии проекта стала бывшая киевлянка - журналистка, мать пятерых детей, регент церковного хора Светлана Пикта. Семья была вынуждена эвакуироваться из города, в котором они прожили почти всю жизнь, после начала травли. Светлана не скрывала своей позиции и отстаивала ее. Причина травли - отказ поддерживать сборы на СБУ в школьном чате ее ребенка.
Светлана рассказывает, что не только осталась в профессии - ездит в командировки, снимает на передовой, работая военкором - но и находит время оказывать помощь в госпиталях.
Среди других героев - музыкант и строитель Михаил Каспер, оставивший Латвию и Великобританию, координатор "Бессмертного полка" и рабочий Сергей Чаулин из Эстонии, вернувшийся из Америки домой кинорежиссер Василий Харьковой, украинский политик и бизнесмен Дмитрий Василец, инженер и преподаватель из Эквадора Пабло Итурралде, выдающийся органист Даниэль Сальвадор из Испании, известный музыкант и продюсер Юрий Бардаш и многие другие.
"Наши герои, конечно, невероятно отважные люди - и женщины, и мужчины. Это, конечно, потрясающе, как они ярко и открыто заявляют о своей любви к России. Можно сказать, что наш проект - о любви. Мы для себя вывели формулу, что это у нас проект про русских людей разных национальностей, которых объединяет любовь к Родине", - улыбается Осипова.
Интерес за рубежом
Фильм уже вызвал большой интерес и за рубежом, отмечает автор проекта.
"Когда мы выложили наш фильм в интернет, к нам посыпались просьбы перевести его на английский. Люди за границей хотят показывать его своим друзьям и близким - и в Канаде, и в Италии, и в Испании, и в Америке. На Украине, как ни странно, посмотрели фильм в числе первых. И тут же стали цитировать, спорить. Значит, задело за живое. Вообще запрос на информацию о России просто огромный, правда. Мы его явно недооцениваем", - считает Осипова.
Недооценивают в нашей стране и количество лояльных России людей разных национальностей в разных странах, добавляет автор.
"И даже больше скажу - мы недооцениваем самих себя. Например, выдающийся органист Даниэль Сальвадор, мировая звезда органной музыки, который имел абсолютно благополучную жизнь в Мадриде, гастроли, мировые концерты, приехал в Россию по собственному выбору. Добивался восемь лет российского паспорта, прошел тяжелейший путь, и при этом он говорит, что Россия - это та Испания, которую он помнит в своем детстве. Кто из нас так думает о России? Мы не видим этого. А он говорит, что наша страна прекрасная, она берет самое лучшее из всех стран и сохраняет это у себя бережно. Мне кажется, это очень важные для осмысления каждого вещи", - сказала собеседница ТАСС.
Свой взгляд на Россию и у жителя Эквадора Пабло Итурралде. Он приехал в Москву и теперь работает в московском Политехе, учит студентов делать машины и побеждать в автогонках.
"Он нам сказал дословно: я русский, просто родился в другой стране, потому что так нужно было. Пабло тоже отмечает о нас удивительные вещи. Например, в Эквадоре, на ферме его родителей, было много котов, но, по его словам, коты там "утилитарные". "Только в России я научился общаться с котом как с другом", сказал нам Пабло. И он считает, что русские - невероятно умны и самостоятельны, и так же прекрасны и самодостаточны, как сами коты". Совершенно удивительный взгляд на Россию, понимаете?", - говорит Осипова.
Почему стоит посмотреть
Посмотреть картину стоит и тем, кто стесняется слова "патриотизм", да и вообще стесняется своей страны, воспринимает то, что она дает, как должное.
"Нашим героям никто ничего не должен был. Россия им чужая страна по формальным признакам. Более того, от многих она даже юридически отвернулась после 1991 года. А они не обиделись, а стали любить еще сильнее - помогать русским в Донбассе, собирая гуманитарку, защищать памятники советскому солдату, проводить шествия "Бессмертного полка". И от них не слышно никаких упреков - ни в продолжительности процедуры подготовки документов, ни в сложностях с работой, с жильем и так далее. Только полная благодарность. Наши герои приехали не потому, что хотят пользоваться Россией, получать социальные блага, а хотят послужить ей. Как сказал наш герой Даниэль Сальвадор: "Если ты любишь страну, ты отдашь ей все. Это - патриотизм". И это не пустые фразы, не агитация. Люди своим жизненным выбором заплатили за это, и это тяжелая зачастую цена. Когда видишь патриотизм, именно деятельный и самоотверженный, на мой взгляд, это потрясающе", - заключила Осипова.