Мистический сериал «Рай» продлили на второй сезон

Издание Variety сообщило, что мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» Дэна Фогельмана получит второй сезон. Съёмки начнутся этой весной.

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Премьера проекта состоялась 26 января. Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов: вышло уже шесть серий, финал состоится 4 марта. «Рай» набрал 7 млн просмотров за первую неделю показа на Hulu в США и Disney+ по всему миру. По предварительным данным Disney, полученным от Nielsen, сериал вошёл в топ-10 оригинальных сериалов по версии Nielsen за неделю с 27 января по 2 февраля.