Почему Сильвестр Сергеев неожиданно исчез из «СашиТани»

Актриса Алина Ланина в интервью журналисту Светлане Баласанян раскрыла, почему Алексей Климушкин ушел из проекта канала ТНТ «СашаТаня».

Климушкин на протяжении долгих лет играл олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в ситкоме «Универ» и его спин-оффе — «СашеТане», а Ланина исполняла роль его экранной жены — Евы.

Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано ли с это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня, как просто коллегу по цеху, лично никто не посвящал, — рассказала Ланина.

Она уточнила, что в сезоне, который был написан на 2022 год, «Климушкина очень резко выписали». При этом есть вероятность, что он еще вернется в сериал.

Нам просто объявили, что в сезоне, который был написан на 2022 год, его очень резко выписали, хотя там были с ним серии. Но в какой-то момент было принято решение, что этих серий не будет. При этом каждый новый сезон оставляет эту ниточку, что он может вернуться, — отметила артистка.

Также Ланина ответила на вопрос о том, почему, несмотря на якобы отъезд Сильвестра Андреевича, ее героиня осталась в картине.

Многие пишут, что раз убрали Сильвестра, то надо было убрать и Еву и его охранника Гену (Андрея Свиридова). Но для этого должна быть чересчур завышенная идейность. Но ведь есть персонаж, и его можно поместить в любые обстоятельства, так как это ситком. Ева зачастую и без Сильвестра куролесила. Мы просто герои, которые существуют в определенной ситуации, без до и после — это такой жанр. Поэтому здесь не надо заморачиваться, что Сильвестр пропал или появился, здесь это не критично, — добавила она.

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