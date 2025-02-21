Эстебан Окон объяснил, как он получил роль во французской комедии

Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон высказался о своей небольшой роли во французской комедии «Медовый месяц с моей мамой» от платформы Netflix, релиз которой состоялся 12 февраля.

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«Это случилось, потому что я дружу с актрисой Мишель Ларок. Она хотела, чтобы я снялся в небольшой сцене в фильме. Я сразу же согласился. Я хотел посмотреть, каково работать в киноиндустрии, насколько это отличается от того, что мы делаем в Формуле-1. Было очень весело сниматься. И фильм хорошо зашёл зрителям, сейчас он на втором месте по мировым рейтингам Netflix. Я очень рад за всех, кто усердно трудился над этой картиной. Будет ли это второй карьерой? Надеюсь, это не моё последнее появление в кино, потому что мне очень понравилось», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.

Эстебану Окону 28 лет. Минувший сезон французский пилот провёл за команду «Альпин», сумев четырежды войти в топ-10 и один раз подняться на подиум, став вторым на Гран-при Сан-Паулу.