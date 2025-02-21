Рецензия на сериал «Челюскин. Первые» Федора Бондарчука

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Челюскин. Первые» — основанная на реальных событиях сурвайвал-драма шоураннера Федора Бондарчука, созданная при поддержке Института развития интернета. По сюжету советский экспедиционный корабль застревает во льдах Чукотского моря, после чего отправляется ко дну, оставляя экипаж в сотне километров от земли. «Газета.Ru» — о проекте, который бросает успешный вызов одновременно «Титанику» и «Террору».

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Февраль 1934 года, Чукотское море. Пароход «Челюскин», за историческим походом которого из Мурманска во Владивосток следит весь Советский Союз, вот уже несколько месяцев находится в ледяном плену: напрочь вмерзший корпус не позволяет судну двинуться в нужном направлении. На борту корабля находятся 105 человек, паники среди них нет — прежде всего усилиями начальника экспедиции Отто Шмидта (звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро), который всячески открещивается от предупреждений капитана Владимира Воронина (Дмитрий Куличков из «Майора») о приближающейся катастрофе. В результате, когда до полного ухода «Челюскина» под воду остается менее суток, члены экипажа продолжают радоваться простому (с поправкой на экстремальные условия) быту — устраивают вечерние посиделки, занимаются любовью, воспитывают взятых в экспедицию детей и даже делают предложение руки и сердца на палубе посреди бескрайних льдов.

Ночью, пока все спят, из-за сильного сжатия корпус корабля трескается, и объявляется срочная эвакуация — менее чем за два часа мореплаватели спускаются на поверхность замерзшего моря, забирая с собой большую часть провианта и ценные приборы, один человек, завхоз Борис Могилевич, гибнет, героически спасая остатки груза. На сигнал SOS никто не откликается, экипаж остается наедине с суровой природой в сотне километров от земли.

Проект шоураннера Федора Бондарчука и режиссера Степана Коршунова («Мастер») называют самым ярким историческим сериалом-катастрофой 2025 года — и в этом, есть ощущение, лишь половина правды.

К яркости «Челюскина» и правда невозможно прикопаться даже при большом желании: если вдруг у вас еще остались сомнения, что в качестве картинки российский кинематограф отстает от западного, достаточно посмотреть первую серию, крушение корабля для которой в перерывах между девятой и десятой частями «Аватара» снимал будто лично сам Джеймс Кэмерон. Прекрасные декорации, живописно-пугающие натуральные съемки, выверенный цветокор — кажется, это едва ли не первый случай в истории нашей сериальной индустрии, когда действительно дорогое эпическое кино выпускают не на больших экранах (что только плюс — урезать подобное до необходимых двух с половиной часов длительности было бы околопреступлением).

Чуть большую полемику вызывает историческая составляющая сериала. Правда, тут стоит сразу оговориться. Авторы не скрывают: проект именно что основан на реальных событиях и не пытается в жесткую документалистику — достоверность в «Челюскине» была отдана в жертву зрелищности, к которой не может быть вопросов. Решение, думается, верное. Сидя в теплой квартире c чашкой чая в руке, крайне неловко такое говорить, но: история людей, переживших тяжкие испытания посреди Чукотского моря, в своем природном виде не то чтобы может конкурировать, например, с трагедией «дятловцев», ведь по итогам Могилевич так и остался единственным погибшим членом экипажа, остальных «челюскинцев» удалось эвакуировать.

В силу этого шоу уже после первой серии перестает быть катастрофой (речь, если что, про жанр), превращаясь в сильную сурвайвал-драму, где судьба экипажа корабля как единого целого аккуратно делится на истории конкретных людей: Шмидт, у которого дома есть семья, узнает о беременности молодой любовницы с судна; Воронин, лишившийся парохода, разрывается между указами начальника экспедиции и волей проверенных годами сослуживцев, решающих отправиться к земле, а не ждать эвакуации; молодые матрос и метеоролог (чудесные Глеб Калюжный и Стася Милославская) испытывают любовь в экстремальных условиях. Бонусом идут пропитанная мистицизмом история коренных жителей, до которых доходит сигнал о крушении «Челюскина», проработанный до мелочей антураж морской жизни, а также хаски, спасающие людей, — просто очень милые существа.

И, да, главный смысл существования «Первых» видится в том, что после пяти уютных часов, проведенных у телевизора за просмотром крайне нестыдной по любым меркам приключенческой драмы, так и подбивает купить билеты куда-то на край России. Будь то Калининград, где можно погулять по плюс-минус схожим с «Челюскиным» научно-исследовательским кораблям в Музее мирового океана, или Чукотка — чтобы впустить в себя дикий дух здешних мест.

Разве что одеться стоит потеплее — чтобы не «эвакуироваться» из отпуска с насморком.

Сериал «Челюскин. Первые»