Состоялась премьера сериала Федора Бондарчука "Челюскин. Первые"

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Челюскин. Первые» — основанная на реальных событиях сурвайвал-драма шоураннера Федора Бондарчука, созданная при поддержке Института развития интернета. По сюжету советский экспедиционный корабль застревает во льдах Чукотского моря, после чего отправляется ко дну, оставляя экипаж в сотне километров от земли. «Газета.Ru» — о проекте, который бросает успешный вызов одновременно «Титанику» и «Террору».

Рецензия на сериал «Челюскин. Первые» Федора Бондарчука
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Февраль 1934 года, Чукотское море. Пароход «Челюскин», за историческим походом которого из Мурманска во Владивосток следит весь Советский Союз, вот уже несколько месяцев находится в ледяном плену: напрочь вмерзший корпус не позволяет судну двинуться в нужном направлении. На борту корабля находятся 105 человек, паники среди них нет — прежде всего усилиями начальника экспедиции Отто Шмидта (звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро), который всячески открещивается от предупреждений капитана Владимира Воронина (Дмитрий Куличков из «Майора») о приближающейся катастрофе. В результате, когда до полного ухода «Челюскина» под воду остается менее суток, члены экипажа продолжают радоваться простому (с поправкой на экстремальные условия) быту — устраивают вечерние посиделки, занимаются любовью, воспитывают взятых в экспедицию детей и даже делают предложение руки и сердца на палубе посреди бескрайних льдов.

Ночью, пока все спят, из-за сильного сжатия корпус корабля трескается, и объявляется срочная эвакуация — менее чем за два часа мореплаватели спускаются на поверхность замерзшего моря, забирая с собой большую часть провианта и ценные приборы, один человек, завхоз Борис Могилевич, гибнет, героически спасая остатки груза. На сигнал SOS никто не откликается, экипаж остается наедине с суровой природой в сотне километров от земли.

Проект шоураннера Федора Бондарчука и режиссера Степана Коршунова («Мастер») называют самым ярким историческим сериалом-катастрофой 2025 года — и в этом, есть ощущение, лишь половина правды.

К яркости «Челюскина» и правда невозможно прикопаться даже при большом желании: если вдруг у вас еще остались сомнения, что в качестве картинки российский кинематограф отстает от западного, достаточно посмотреть первую серию, крушение корабля для которой в перерывах между девятой и десятой частями «Аватара» снимал будто лично сам Джеймс Кэмерон. Прекрасные декорации, живописно-пугающие натуральные съемки, выверенный цветокор — кажется, это едва ли не первый случай в истории нашей сериальной индустрии, когда действительно дорогое эпическое кино выпускают не на больших экранах (что только плюс — урезать подобное до необходимых двух с половиной часов длительности было бы околопреступлением).

Чуть большую полемику вызывает историческая составляющая сериала. Правда, тут стоит сразу оговориться. Авторы не скрывают: проект именно что основан на реальных событиях и не пытается в жесткую документалистику — достоверность в «Челюскине» была отдана в жертву зрелищности, к которой не может быть вопросов. Решение, думается, верное. Сидя в теплой квартире c чашкой чая в руке, крайне неловко такое говорить, но: история людей, переживших тяжкие испытания посреди Чукотского моря, в своем природном виде не то чтобы может конкурировать, например, с трагедией «дятловцев», ведь по итогам Могилевич так и остался единственным погибшим членом экипажа, остальных «челюскинцев» удалось эвакуировать.

В силу этого шоу уже после первой серии перестает быть катастрофой (речь, если что, про жанр), превращаясь в сильную сурвайвал-драму, где судьба экипажа корабля как единого целого аккуратно делится на истории конкретных людей: Шмидт, у которого дома есть семья, узнает о беременности молодой любовницы с судна; Воронин, лишившийся парохода, разрывается между указами начальника экспедиции и волей проверенных годами сослуживцев, решающих отправиться к земле, а не ждать эвакуации; молодые матрос и метеоролог (чудесные Глеб Калюжный и Стася Милославская) испытывают любовь в экстремальных условиях. Бонусом идут пропитанная мистицизмом история коренных жителей, до которых доходит сигнал о крушении «Челюскина», проработанный до мелочей антураж морской жизни, а также хаски, спасающие людей, — просто очень милые существа.

И, да, главный смысл существования «Первых» видится в том, что после пяти уютных часов, проведенных у телевизора за просмотром крайне нестыдной по любым меркам приключенческой драмы, так и подбивает купить билеты куда-то на край России. Будь то Калининград, где можно погулять по плюс-минус схожим с «Челюскиным» научно-исследовательским кораблям в Музее мирового океана, или Чукотка — чтобы впустить в себя дикий дух здешних мест.

Разве что одеться стоит потеплее — чтобы не «эвакуироваться» из отпуска с насморком.

Сериал «Челюскин. Первые»

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Первый
Мастер
Эпидемия
Майор
Титаник
Первые
Сергей Годин
Алексей Розин
Степан Коршунов
Александр Лойе
Стася Милославская
Глеб Калюжный
Михаил Водзуми
Дмитрий Куличков
Кирилл Кяро
Отто Шмидт
Дмитрий Чеботарев
Владимир Воронин
Джеймс Кэмерон
Федор Бондарчук
Институт развития интернета