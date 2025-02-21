Шоу "Наша Russia" вернется в эфир 7 марта

Популярное шоу "Наша Russia" возвращается в эфир 7 марта, объявила пресс-служба телеканала ТНТ, опубликовав новые фото со съёмок. Громкая премьера состоится в 22:00. Также в день премьеры проект появится на "Кинопоиске".

Камбэк состоится в формате полнометражного музыкального телефильма под названием "Наша Russia. 8 Марта". Он будет посвящен женским персонажам оригинального шоу. К своим ролям вернутся Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

К ним присоединятся звёзды отечественного шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов.

Режиссёр - Саша Абдуллаев ("Камера! Мотор!", "Демис и Марина"). Креативные продюсеры: Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Мартиросян призывает смотреть новую "Нашу Russia", "потому что больше её никогда не будет".