Александр Сокуров побеседовал с Путиным о проблемах «Ленфильма»

Народный артист России режиссер Александр Сокуров сообщил в беседе с ТАСС, что петербургская киностудия "Ленфильм" переживает непростой экономический период. В связи с этим он обратился к президенту России Владимиру Путину на вечере памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000).

"Мы пытаемся спасти студию, но без помощи государства <...> добиться этого очень сложно. <...> Когда Владимир Владимирович [Путин] был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить", - сказал режиссер.

Он пояснил, что "Ленфильм" переживает критически сложный период с экономической точки зрения. Кроме того, как отметил Сокуров, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров студии, и сегодня многие деятели, причастные к проекту, ведут борьбу за его выживание. Режиссер также подчеркнул, что состояние "Ленфильма" особенно важно в контексте юбилея Великой Победы: студия выстояла в блокаду Ленинграда.

Сокуров выразил надежду на поддержку президента, подчеркнув однако, что перед главой государства стоит много других важных задач. Он также обратил внимание на то, что сегодня необходимо понять, какие именно действия будут предприняты для спасения студии.

"Сможет ли Владимир Владимирович сейчас найти для этого время? О ситуации с "Ленфильмом" я говорил с ним и раньше - это уже третий или четвертый раз", - отметил собеседник агентства.

Режиссер добавил, что показ запрещенного в СССР его фильма "Одинокий голос человека", который пройдет 22 февраля 2025 года в Краснодаре под маркой "Ленфильма", может помочь обратить внимание на судьбу киностудии.