На экраны вышел мультфильм «Пигси: путешествие сквозь время»

Фантастический мультфильм «Пигси: путешествие сквозь время» вышел на экраны страны. «Тернистый путь ленивого поросенка к настоящему счастью» — так звучит амбициозный слоган этой научно-фантастической анимации, которую создал известный тайваньский мастер, обладатель множества международных призов Цю Ливэй («Котенок Баркли»).

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Режиссер футуристически переосмыслил знаменитый китайский плутовской роман «Путешествие на Запад» (Journey to the West) в ста главах о путешествии некоего монаха Сюаньцзана по Шелковому пути в Индию. В фильме вместо Индии фигурирует Новый Свет как явный намек на Америку. Людей же окружает не природа, а техногенные сооружения, беспощадная компьютерная матрица. Герой истории, эгоцентричный и ленивый поросенок Пигси, не очень-то приятный тип, а работает он в серьезной фирме, связанной напрямую с ИИ.

Это не классическая история о героях, — говорит режиссер Цю Ливэй. — Это комедийно-приключенческий фильм о фантастическом будущем, где никто не знает, что значит взрослеть. Эгоистичный поросенок, мечтающий о красивой жизни, живет в футуристическом Старом городе — перенаселенном, беспорядочном скоплении ветхих строений. Поскольку Старый город находится на грани запустения, герой надеется переехать вместе с бабушкой в вожделенный Новый Свет, но добиться въезда туда сложно.

© Вечерняя Москва

Пигси — это коллективный наш портрет, это все мы, потребители, уверен режиссер, признающийся, что хотел создать «кого-то похожего на нас».

Мы так усердно работаем, чтобы заработать деньги, потому что большее количество денег приведет к лучшей жизни, — рассуждает Цю Ливэй. — Я думаю, это безумие... Мы зарабатываем деньги только для того, чтобы иметь возможность остаться в Новом Свете. Чтобы доказать, что мы не неудачники. Но на самом деле у нас есть выбор.

Кстати, в оригинальной версии героя озвучивает знаменитый тайваньский актер Грег Сюй, подаривший свой голос Цапле из оскароносного анимационного фильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Голос Цапли, чье магнетическое и волшебное звучание мгновенно погружает людей в атмосферу волшебного мира. Актер считает, что самое очаровательное в Пигси — то, что он умеет исправлять свои ошибки:

Хотя у него были неверные мысли и поступки, он все же исправился позже, — говорит Грег Сюй. — Я верю, что зритель увидит уже другого Пигси. И еще. Озвучивая моего героя, я намеренно сделал свой голос выше, чтобы он звучал моложе. Процесс дубляжа был довольно трудным.

© Вечерняя Москва

Другие персонажи фильма ярче оттеняют качества героя:

Его коллега по ИИ-офису, мастер системы Nirvana Сань Цзан — близорукий почти до слепоты, дотошный и трудолюбивый айтишник, одержимый статистикой. Он ставит работу превыше всего, включая отношения. Но так будет не всегда.

Страшный и опасный Король Бык с кольцом в носу — главный враг Пигси. Это властный «крестный отец» мафии. Он стремится достичь вечного долголетия и могущества. Его наглый слоган: «Я построю новый порядок на руинах».

Капитан службы безопасности c обостренным чувством справедливости Уконг станет соратником поросенка. Однако этот парень предпочитает разговаривать кулаками. Иногда он может быть безрассудным, но всегда спасает положение в критический момент.

Трогательна единственная родня Пигси — его любящая бабушка. У нее золотое сердце. Зная, что внук мечтает отправиться в Новый Свет, она заключает сделку с тайной преступной организацией, чтобы обменять свою жизнь на исполнение его желания. Эта жертва потрясает Пигси, и к финалу это уже другое существо.

Это умный мультфильм для всей семьи. И при этом каждый увидит свое. Кстати, сам режиссер намекает на скрытые послания, которые внимательные зрители могут обнаружить при просмотре. И, возможно, получится, что этот квест приведет вас к личному посланию от ИИ.

© Вечерняя Москва

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