Вышел трейлер российского фэнтезийного сериала «Граница миров»

Светская премьера фэнтези-комедии "Граница Миров" состоялась 20 февраля в особняке на Волхонке. Премьера на телеканале СТС - 3 марта в 19:00. Доступны трейлер и постер.

© скриншот из сериала «Граница миров»

Картина расскажет об одноименной секретной службе, которая защищает людей от мира нечисти. Сотрудникам необычной организации, расположенной в городском здании НИИ, приходится следить за поведением русалок, оборотней, вампиров и других существ, которые пересекают границу.

В сериале снялись Денис Нурулин ("Этерна"), Даня Киселёв ("Ёлки 10"), Николай Добрынин ("Сваты"), Анна Снаткина ("Два Холма"), Илья Любимов ("Город тайн"), Ангелина Поплавская ("Родители родителей"), Александр Яцко ("Жизнь по вызову"), Маргарита Дьяченкова ("Нерожденная"), Иван Зайцев ("Подольские курсанты") и другие.