Появился русский постер фильма ужасов про Питера Пэна

Кинокомпания "Наше кино" представила первые кадры и официальный постер к новому фильму ужасов "Питер Пэн. Кошмар в Нетландии". В российский прокат лента выйдет 27 марта.

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Фильм основан на рассказах писателя Джеймса Мэтью Барри. В центре сюжета - Венди Дарлинг и ее семья. Однажды брат героини Майкл не возвращается домой в день своего двенадцатого день рождения. Венди начинает собственное расследование и узнает, что это не первый случай пропажи ребенка в городе. Виной всему Питер Пэн, мальчик, который забирает детей в страну, где они никогда не вырастут. Питер Пэн предстает в образе маньяка, одержимого идеей вечного детства.

Режиссером картины выступил Скотт Чемберс (дилогия "Винни-Пух. Кровь и мёд" из этой же хоррор-вселенной).

Главную роль злодея исполнил Мартин Портлок. Вдохновлялся актер культовыми героями Билла Скарсгорда (клоун Пеннивайз) и Хита Леджера (Джокер). Создатели фильма во время работы использовали приемы из таких хоррор-франшиз, как "Джиперс Криперс", "Ужасающий", "Оно".

Роли в ленте также исполнили Мартин Портлок, Меган Пласито, Николас Вудсон, Кирстон Уэринг и другие.