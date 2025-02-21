Вышел фильм о лидере рок-группы «Три дня дождя»

Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов раскрыл подробности личной жизни в документальном фильме «Культурный код», сообщили НСН в пресс-службе артиста.

Картина вышла в день рождения музыканта, 20 февраля отметившего 29-летие. В ней он, в частности, рассказал о причинах развода. По словам Викторова, жена не давала ему свободы и возможности писать музыку, они жили бедно, но слава не принесла ему счастья.

«Да, у меня появились материальные блага, публичное признание, социальные какие-то приколюхи, но я стал несчастнее», - признался солист «Три дня дождя».

Сейчас музыкант, пропавший из соцсетей накануне Нового года, находится в рехабе, отметили в пресс-службе. Оттуда он прислал поклонникам уже второе письмо, написанное от руки, в котором рассказал о поддержке близких и борьбе с зависимостью.

Фронтмен группы Wildways Анатолий Борисов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о битве музыкальных стилей, любимых поэтах и режиссерах.