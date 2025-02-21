Вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»

Фильм "Папа умер в субботу", дебютная работа режиссера Заки Абдрахмановой, выйдет в российский прокат 20 марта.

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Картина уже получила признание на фестивале "Маяк", где ее отметили как лучший дебют, а также завоевала премию "Белый слон" за дебютную работу и лучшую роль второго плана Самал Еслямовой.

В центре сюжета - 30-летняя Айко, которая узнает о смерти отца, с которым давно не поддерживала отношений. В прошлом он был жестоким человеком, поэтому его уход не вызывает у нее сильных эмоций. Однако, несмотря на это, она решает отправиться в Казахстан на похороны. Там она впервые встречает его вторую семью, для которой отец был совершенно другим человеком.

Фильм сравнивают с "Анорой" из-за схожего подхода к раскрытию семейных конфликтов и переосмыслению прошлого. Оба фильма поднимают вопросы о том, как люди воспринимают своих близких и каким может оказаться столкновение с неожиданными фактами из их жизни. В "Папа умер в субботу" внимание сосредоточено на внутреннем конфликте главной героини и ее попытке разобраться в собственных воспоминаниях.

"Папа умер в субботу" стал первой игровой работой Заки Абдрахмановой. До этого она работала в документальном кино, а также участвовала в создании сценариев для фильмов "Снегирь" и "Пингвины моей мамы". Креативным продюсером и художественным руководителем проекта стал Борис Хлебников, который ранее сотрудничал с Абдрахмановой в других проектах.

Главную роль в фильме исполнила Лаура Турсунканова, известная по картине "Горный лук".

До выхода в прокат картину представили на нескольких международных кинофестивалях, включая показы в Пусане и Женеве. На российском фестивале "Маяк" фильм получил награду за лучший дебют, на премии "Белый слон" его отметили в той же номинации, а также за роль второго плана Самал Еслямовой.

Фильм "Папа умер в субботу" не является автобиографическим, но, по словам режиссера, во многом основан на личном опыте. При создании сценария Абдрахманова стремилась передать атмосферу семейных встреч, в которых сталкиваются разные взгляды и жизненные позиции. Среди референсов к фильму она называла "Короля Стейтен-Айленда" Джадда Апатоу и "Маленькую мисс Счастье" Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис.