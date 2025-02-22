Когда выйдет фильм «Последний день рождения»

Дату проката получил фильм «Последний день рождения». Он выйдет 13 марта. Авторы обещают, что зрители станут непосредственными участниками сложного киноэксперимента.

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На празднование дня рождения собирается большая семья: родители, три брата и сестра. Ничто не предвещает беды: мирно текут застольные разговоры, с широкими улыбками поднимаются бокалы. Неловкая реплика меняет всё, и семейное счастье оказывается искусно созданным проектом одного из «братьев», опытного психолога, посвятившего жизнь поиску «формулы счастья». Его метод – манипуляция эмоциями и желаниями окружающих, но в выверенные математические расчёты вмешивается любовь.

Роли в картине исполнили Артур Сопельник («Т-34», «Метод 2», «Зелёный фургон»), Александр Андриенко («По зову сердца», «Я не могу без тебя», «Глухарь. Возвращение»), Наталья Бергер («Шпион», «Арбатские тайны», «Тонкие мотивы», «Игра»), Полина Беленькая («Дом образцового содержания», «Гибель империи»).