Что известно о премьере второго сезона «Мендельсона» с Владимиром Сычевым

Показ второго сезона сериала «Мендельсон» стартует на ТНТ 26 февраля 2025 года. Главные роли в продолжении комедии исполнили Владимир Сычев, Ирина Темичева, Наталья Рудова, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров. Генеральными продюсерами сериала выступили Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Второй сезон продолжает следить за жизнью Владимира «Менделя» Мендина (Сычев), который открывает очередной свадебный салон – теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встает амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера первого сезона «Мендельсона» состоялась на ТНТ в 2023 году. Текущий рейтинг проекта на «Кинопоиске» составляет 5,6.