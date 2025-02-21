Когда выйдет документальный фильм о съемках сериала «Танго на осколках»

Премьера документального фильма о съемках сериала «Танго на осколках» состоится 27 февраля 2025 года - в день выхода финального эпизода в онлайн-кинотеатре Kion. Подробностями съемок в мистической мелодрами поделится сама Юлия, ее партнеры Денис Шведов и Риналь Мухаметов, а также Анастасия Талызина. Все актеры в проекте танцевали танго и учились у титулованной танцовщицы и чемпионки Сагдианы Хамзиной, которая тоже появится в «фильме о фильме».

© кадр из сериала «Танго на осколках»

Впервые в фильме исполнители главных ролей расскажут о том, с какими ощущениями они погружались в танцы, поставленные Сагдианой, и как воспринимали друг друга в качестве танцевальных пар, а не просто партнеров по съемочной площадке. Генеральный продюсер сериала Валерий Тодоровский расскажет, как появилась идея мелодрамы в необычном жанре — мистическом. Режиссер Сергей Сенцов раскроет секреты работы с актерами, а оператор Никита Городниченко проведет зрителей за кадр, расскажет про локации и про то, как создавалось «ощущение зазеркалья», в котором живет Нора — героиня Снигирь, меняющая свою жизнь благодаря танго.

- Я был в Аргентине, в одном из танго-клубов Буэнос-Айреса, и это было потрясающее зрелище, - говорит Валерий Тодоровский. - Мне показалось, что фактура очень хорошая. И у меня появилась идея, в которой герой или героиня попадут в такой мир. Галина Мосалова, автор сценария, поняла, о чем я, и мы стали сочинять историю.

- Я совершенно не танцующий человек, у меня полная раскоординация движений, я даже не различаю лево и право, - признается Юлия Снигирь. - Поэтому, когда я прочитала сценарий, я подумала, что это ирония жизни. Первая моя мысль — отказаться. А вторая — принять этот вызов. Мне было ужасно страшно. Но благодаря Сагдиане Хамзиной я каким-то чудесным образом затанцевала.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера сериала «Танго на осколках» состоялась на Kion 13 февраля.