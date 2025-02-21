Реквизит из фильма «Титаник» выставили в музее

Люстра из курилки затонувшего корабля «Титаник появилась в экспозиции Центре свободных наук в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США). Ее подняли со дна Атлантического океана вместе с другими артефактами спустя десятилетия после крушения судна.

© кадр из фильма «Титаник»

Всего посетители выставки смогут увидеть около 250 предметов. На входе они получат копию посадочного талона и примерят на себя роль пассажира «Титаника. Им покажут воссозданные комнаты и дадут возможность прикоснуться к «айсбергу, чтобы почувствовать, насколько холодно было, когда корабль затонул, сообщает New York Post.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) представило аудиозапись взрыва батискафа «Титан, который затонул 18 июня 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника. Звук был зафиксирован регистратором NOAA, находившимся примерно в 900 милях (около 1,5 тыс. км) от места происшествия. На записи слышен белый шум, за которым следует громкий гул. Жертвами трагедии стали американский инженер Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский предприниматель Шахзада Давуд и его сын Сулейман, студент университета Стратклайда в Глазго.

Лайнер «Титаник отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля корабль, считавшийся непотопляемым, столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана. Трагедия унесла жизни около 1 500 человек.