Рецензия на фильм «Красный шелк» с Милошем Биковичем

Одновременно эпичный боевик и детектив.

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20 февраля в прокат вышел «Красный шёлк». Это, пожалуй, самый распиаренный российский блокбастер последних лет. Реклама на каждом втором билборде, вывески на всех кинотеатрах, жаркие обсуждения на телеканалах. Хайпу способствует и идея, где смешали боевик в духе «Миссия невыполнима» и детектив с концепцией «Убийства в Восточном экспрессе».

Но оправдал ли фильм ожидания? Сложный вопрос. Он приятный, но с ворохом проблем.

«Красный шёлк»: главное о фильме

«Красный шёлк»: где смотреть?

20 февраля фильм вышел в кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать в апреле-мае.

Видео размещено на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Убийство в эпичном блокбастере

1927 год. Сквозь СССР мчится поезд, на котором раньше разъезжал царь. Там вычурный интерьер и купе размером с однокомнатную квартиру. В вагонах едет состоятельная публика, а также важная группа советских агентов и китайцев. Они везут секретные документы, где записаны имена всех коммунистов Поднебесной. Если цепляющийся за власть китайских монарх получит бумаги, то подавит мятеж, сохранит империю и развернёт против СССР военную кампанию. Но если доставить документы в Москву, красные разожгут в Китае революционный огонь.

Проблема в том, что кто-то из пассажиров — убийца, охотящийся за сведениями. Быть может, это азиат-коммерсант, возрастная леди, сторож-пьянчуга или вообще кто-то из своих. Ясно, что злодея нужно вычислить, иначе он всех перебьёт и разрушит потенциальную перестройку. К слову, убивать он начинает быстро, и число жертв постепенно растёт.

Идея об убийстве в поезде и узком круге подозреваемых — прямиком из романа Агаты Кристи, получившего отличную экранизацию. Там повествование было идеально выверенным, поиски убийцы интриговали, а сюжетный поворот и сейчас кажется оригинальным. Увы, в команде «Красного шёлка» своей Агаты Кристы не нашлось.

Для нового блокбастера придумали ярких персонажей и интриги, но толково развить идею не смогли. Дело в весьма неожиданном минусе: фильм слишком уж динамичный и насыщенный. В нём каждое мгновение происходит нечто эпичное: герои совершают неожиданные поступки, по два раза за сцену меняют мнение, ввязываются в драки и удивляются сюжетным поворотам, которые валятся как из рога изобилия. Всё это под энергичную музыку и с рваным монтажом.

Из-за такой скорости попросту не успеваешь следить за всеми перипетиями, делать собственные ставки и подмечать улики. В итоге рано или поздно выключаешь голову и просто следишь за сюжетом, что несётся со скоростью не поезда, но света. Когда в финале тайное становится явным, зрителю уже не до личности истинного убийцы. Он давно перестал относиться к «Красному шёлку» как к детективу.

Андрей Волгин снимал одновременно боевик и фильм-головоломку. Равномерно расставить акценты не удалось, поэтому расследование оказалось посредственным. Зато блокбастер тотально удался!

«Красный шёлк» мгновенно цепляет дороговизной. Поезд мчится сквозь разные локации — от жаркого Китая до промёрзшего Иркутска и величественной Москвы. Экшен разнообразен и поставлен так, что дух захватывает. Здесь взрывы, стрельба из пулемётов, кулачные бои на крыше локомотива, кровища и диковинные орудия убийства. В руках героев даже поднос и булка превращаются в смертоносные атрибуты.

При этом оператор то цепляет камеры на героев, то взмывает в небо, то балуется снайдеровским слоумо. Возможно, графика местами проседает, а дуэлям не хватает лонгшотов, но экшен всё равно развлекает.

Актёры с задачами справляются. Милош Бикович кажется хорошим выбором на роль нашего Итана Ханта и Эркюля Пуаро. Гоша Куценко удивляет образом неуверенного в себе солдата. Елена Подкаминская ворует каждую минуту экранного времени. Чжэн Ханьи очаровательна и здорово развивается как персонаж. Это лишь малая часть каста, но претензий нет ни к кому.

«Красный шёлк»: стоит ли смотреть?

Рекомендация зависит от ваших ожиданий. Если рассчитываете на приличный детектив, будете разочарованы. Но если хотите забыться на пару часов и просто насладиться блокбастером со взрывами и драками, останетесь довольны.

Оценка «Красного шёлка» — 7 из 10

Понравилось

Отличный экшен.

Крепкие актёрские работы.

Дорогой визуал.

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