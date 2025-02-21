21 февраля стартовал сериал «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков» Стивена Найта. Все эпизоды шоу уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.

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Сериал рассказывает о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая не выходит из подполья.

В актёрский состав шоу вошли Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джойс, Надя Альбина, Джемма Карлтон, Каилфхионн Данн и другие.

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