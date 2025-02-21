Начались съемки сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания "Место силы" приступили к съёмкам нового инклюзивного драмеди-сериала "Встать на ноги". В проекте планируется 8 серий.

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В центре сюжета - бывший заключенный по кличке Старый, который спустя долгие годы возвращается в родной город. Неожиданно герой узнает, что у него есть дочь Оля с ограниченными возможностями передвижения. Отцу предстоит не только наладить отношения с ребенком, но и решить одно незаконченное дело 20-летней давности. Всему виной бывший товарищ Рахимов, из-за которого Старый и попал в тюрьму, взяв всю вину на себя. Тем временем Рахимов за 20 лет преуспел в жизни и карьере, совершенно забыв о друге.

Сценаристоми и креативным продюсером ленты выступили Александр Носков и Полина Шаталова, режиссером-постановщиком стал Павел Тимофеев. Роли в сериале исполнят Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян, Свят Рогожан и другие.