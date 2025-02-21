Список лучших российских фильмов и сериалов о политике

Режиссер Константин Богомолов рассказал, что мог бы поставить спектакль о российском президенте Владимире Путине и его политических победах. Ранее сообщалось, что Джуд Лоу может сыграть Путина в голливудской картине. Какие известны сериалы и фильмы о российской политике, какие из них вызывали скандалы?

© кадр из фильма «День выборов»

Картина режиссера Олега Фомина стала культовой практически сразу после выхода в прокат. На сегодняшний день она занимает 182-е место на портале «Кинопоиск» среди лучших 250 фильмов платформы и имеет оценку 7,9 балла.

Согласно сюжету комедии, руководитель крупной радиостанции получает заказ от загадочного клиента, ему необходимо «раскрутить» на региональных выборах своего кандидата, отобрать голоса у конкурентов и таким образом повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение задачи государственной важности берутся лучшие умы радиостанции. В итоге герои попадают под прессинг действующего губернатора, сталкиваются с местными бандитами, милицией, казаками и военными, лояльными к действующей власти. При этом все приключения сопровождаются массой комических ситуаций под саундтрек группы «Ленинград».

В фильме сыграли актеры театра «Квартет И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, футбольный комментатор Василий Уткин, Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Ефремов, Нонна Гришаева, Максим Виторган, Александр Семчев и другие.

«Левиафан» (2014)

Драма Андрея Звягинцева собрала предельно противоречивые отзывы, начиная от благодарностей в правдивости и заканчивая обвинениями в чернухе. Фильм вызвал скандал вплоть до призывов запретить его или наказать режиссера. Тем не менее фильм получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», американскую премию «Золотой глобус», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, четыре российских «Золотых орла» и две «Ники».

В фильме снимались Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова, Алексей Розин, Сергей Походаев.

По сюжету автослесарь Николай живет со второй женой Лилей и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Мэр города Шелевят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов Николай обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.

Фильм снимали в Кировске и Териберке Мурманской области, которые впоследствии стали объектом внимания для туристов. Теперь это одно из главных направлений для отдыхающих, которые хотят увидеть не только море и горы, но и северное сияние.

«Последний министр» (2020)

Сериал Романа Волобуева многие зрители прозвали комедийной адаптацией американского политического триллера «Карточный домик» с Кевином Спейси.

Роли в «Последнем министре» исполнили Ян Цапник, Ольга Сутулова, Софья Лебедева, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Нелли Уварова, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин и другие актеры.

Действие сериала разворачивается в кабинетах и коридорах выдуманного министерства перспективного планирования и социально-экономического развития. Орган занимает последнее место по значимости в правительстве, не имеет конкретной сферы ответственности и призван создавать видимость реформ в стране. Главный герой — Евгений Александрович Тихомиров, бывший мэр уральского городка Малая Пышма, занял свой пост из-за опечатки в избирательном бюллетене и буквально утопил населенный пункт через неделю руководства. Вскоре его отправляют в отставку, но через несколько лет он получает назначение в министерство — руководству страны был необходим «деятельный идиот», который мог бы стать козлом отпущения на все случаи. Однако Тихомиров неожиданно для всех начинает всерьез заниматься реформами.

Несмотря на положительные отзывы критиков и высокие оценки на киноплатформах, зрители оставляют нелестные комментарии о сериале, сравнивая его по качеству с украинским сериалом «Слуга народа».

Картина режиссера Юрия Быкова вышла в один киносезон с «Левиафаном» Звягинцева и могла стала его главным конкурентом в жанре социально-политической драмы, но получила свою славу только спустя год. Фильм также получил противоречивые отзывы: критики ругали Быкова за излишнюю прямоту и низкий уровень художественности, тогда как зрители отмечали необходимый градус достоверности и прямую связь с актуальной российской действительностью.

Действие фильма происходит в провинциальном российском неназванном городе. Молодого слесаря-сантехника Дмитрия Никитина, который попутно учится на инженера-строителя, вечером вызывают в общежитие, где прорвало водопроводную трубу. В ходе осмотра здания Никитин определяет, что оно находится в аварийном состоянии и может в любой момент рухнуть — по ходу сюжета трещина в доме растет. В общежитии проживают более восьмисот человек, которые даже не подозревают о грозящей им опасности. Никитин пытается достучаться до городских властей, но они не заинтересованы в расселении дома, потому что иначе вскроется их причастность к массовым хищениям.

В СНГ было всего 17 копий фильма для кинотеатров, и фильм поначалу не нашел своего зрителя, кассовые сборы за 3 недели проката в СНГ составили $23 115. Картина стала популярна в СНГ только в январе 2015-го, через месяц после выхода, когда появилась возможность посмотреть его не в кинотеатре, тогда же он и попал в топ-250 «Кинопоиска». «Трамплином» к популярности стала положительная рецензия от блогера BadComedian, собравшая 1,5 млн просмотров на YouTube. Режиссер Быков соглашается с тем, что обзор блогера положительно сказался на судьбе фильма.