Составлен список лучших фильмов и сериалов о российской политике

Режиссер Константин Богомолов рассказал, что мог бы поставить спектакль о российском президенте Владимире Путине и его политических победах. Ранее сообщалось, что Джуд Лоу может сыграть Путина в голливудской картине. Какие известны сериалы и фильмы о российской политике, какие из них вызывали скандалы?

Список лучших российских фильмов и сериалов о политике
© кадр из фильма «День выборов»

«День выборов» (2007)

Картина режиссера Олега Фомина стала культовой практически сразу после выхода в прокат. На сегодняшний день она занимает 182-е место на портале «Кинопоиск» среди лучших 250 фильмов платформы и имеет оценку 7,9 балла.

Согласно сюжету комедии, руководитель крупной радиостанции получает заказ от загадочного клиента, ему необходимо «раскрутить» на региональных выборах своего кандидата, отобрать голоса у конкурентов и таким образом повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение задачи государственной важности берутся лучшие умы радиостанции. В итоге герои попадают под прессинг действующего губернатора, сталкиваются с местными бандитами, милицией, казаками и военными, лояльными к действующей власти. При этом все приключения сопровождаются массой комических ситуаций под саундтрек группы «Ленинград».

В фильме сыграли актеры театра «Квартет И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, футбольный комментатор Василий Уткин, Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Ефремов, Нонна Гришаева, Максим Виторган, Александр Семчев и другие.

«Левиафан» (2014)

Драма Андрея Звягинцева собрала предельно противоречивые отзывы, начиная от благодарностей в правдивости и заканчивая обвинениями в чернухе. Фильм вызвал скандал вплоть до призывов запретить его или наказать режиссера. Тем не менее фильм получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», американскую премию «Золотой глобус», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, четыре российских «Золотых орла» и две «Ники».

В фильме снимались Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова, Алексей Розин, Сергей Походаев.

По сюжету автослесарь Николай живет со второй женой Лилей и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Мэр города Шелевят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов Николай обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.

Фильм снимали в Кировске и Териберке Мурманской области, которые впоследствии стали объектом внимания для туристов. Теперь это одно из главных направлений для отдыхающих, которые хотят увидеть не только море и горы, но и северное сияние.

«Последний министр» (2020)

Сериал Романа Волобуева многие зрители прозвали комедийной адаптацией американского политического триллера «Карточный домик» с Кевином Спейси.

Роли в «Последнем министре» исполнили Ян Цапник, Ольга Сутулова, Софья Лебедева, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Нелли Уварова, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин и другие актеры.

Действие сериала разворачивается в кабинетах и коридорах выдуманного министерства перспективного планирования и социально-экономического развития. Орган занимает последнее место по значимости в правительстве, не имеет конкретной сферы ответственности и призван создавать видимость реформ в стране. Главный герой — Евгений Александрович Тихомиров, бывший мэр уральского городка Малая Пышма, занял свой пост из-за опечатки в избирательном бюллетене и буквально утопил населенный пункт через неделю руководства. Вскоре его отправляют в отставку, но через несколько лет он получает назначение в министерство — руководству страны был необходим «деятельный идиот», который мог бы стать козлом отпущения на все случаи. Однако Тихомиров неожиданно для всех начинает всерьез заниматься реформами.

Несмотря на положительные отзывы критиков и высокие оценки на киноплатформах, зрители оставляют нелестные комментарии о сериале, сравнивая его по качеству с украинским сериалом «Слуга народа».

«Дурак» (2014)

Картина режиссера Юрия Быкова вышла в один киносезон с «Левиафаном» Звягинцева и могла стала его главным конкурентом в жанре социально-политической драмы, но получила свою славу только спустя год. Фильм также получил противоречивые отзывы: критики ругали Быкова за излишнюю прямоту и низкий уровень художественности, тогда как зрители отмечали необходимый градус достоверности и прямую связь с актуальной российской действительностью.

Действие фильма происходит в провинциальном российском неназванном городе. Молодого слесаря-сантехника Дмитрия Никитина, который попутно учится на инженера-строителя, вечером вызывают в общежитие, где прорвало водопроводную трубу. В ходе осмотра здания Никитин определяет, что оно находится в аварийном состоянии и может в любой момент рухнуть — по ходу сюжета трещина в доме растет. В общежитии проживают более восьмисот человек, которые даже не подозревают о грозящей им опасности. Никитин пытается достучаться до городских властей, но они не заинтересованы в расселении дома, потому что иначе вскроется их причастность к массовым хищениям.

В СНГ было всего 17 копий фильма для кинотеатров, и фильм поначалу не нашел своего зрителя, кассовые сборы за 3 недели проката в СНГ составили $23 115. Картина стала популярна в СНГ только в январе 2015-го, через месяц после выхода, когда появилась возможность посмотреть его не в кинотеатре, тогда же он и попал в топ-250 «Кинопоиска». «Трамплином» к популярности стала положительная рецензия от блогера BadComedian, собравшая 1,5 млн просмотров на YouTube. Режиссер Быков соглашается с тем, что обзор блогера положительно сказался на судьбе фильма.

Фильмы и сериалы
День выборов
Оскар
Слуга народа
Дурак
Карточный домик
Дарья Носик
Алексей Розин
Алексей Золотовицкий
Евгений Тихомиров
Сергей Степин
Сергей Походаев
Сергей Епишев
Александр Семчев
Ян Цапник
Софья Лебедева
Анна Шепелева
Екатерина Носик
Ростислав Хаит
Ольга Сутулова
Александр Демидов
Леонид Барац
Роман Волобуев
Михаил Козырев
Алексей Серебряков
Василий Уткин
Камиль Ларин
Елена Лядова
Юрий Быков
Нелли Уварова
Анна Уколова
Владимир Вдовиченков
Роман Мадянов
Максим Виторган
Михаил Ефремов
Дмитрий Никитин
Олег Фомин
Кевин Спейси
Андрей Звягинцев
Нонна Гришаева
Джуд Лоу
Константин Богомолов
Владимир Путин
Минюст России