Миронов оценил фильм «Анора»

Евгений Миронов, художественный руководитель Театра наций, высказался о номинации российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

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Он отметил, что для любого артиста такая престижная награда является значимой мечтой. По его словам, он рад успехам Борисова за рубежом, однако сам фильм не произвел на него большого впечатления.

«Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это — не "Золотая пальмовая ветвь", я видел там победителей и покруче», — сказал актер в интервью журналу «Клео.ру».

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Присуждение золотой статуэтки еще не состоялось, но многие критики сходятся во мнениях, что Борисов является одним из фаворитов.

Однако, согласно первым результатам премии, Юра Борисов может не получить награду «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль в фильме «Анора».