Алексей Гуськов назвал реальных прототипов героев сериала «Атом»

Многосерийная историческая драма "Атом" 27 февраля выйдет на медиаплатформе "Смотрим", а потом появится в эфире телеканала "Россия-1". Генеральный продюсер и исполнитель главной роли, народный артист РФ Алексей Гуськов рассказал ТАСС о работе над сериалом и реальных прототипах основных героев.

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Режиссер сериала - Нурбек Эген. В основе сюжета - история о том, как советская наука смогла создать ядерный щит страны в условиях начала холодной войны. Главные роли также исполняют Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов и другие. Проект создан кинокомпанией "Перевал" при поддержке Института развития интернета /АНО "ИРИ"/ и Фонда "Атом".

«История создания советской атомной бомбы - это очень важная страница в истории нашей страны, когда ценой огромных усилий был создан "ядерный щит", позволивший защитить страну от ядерного шантажа», — убежден Гуськов.

Он добавил, что атомная бомба создавалась "не для того, чтобы напасть на кого-то, а для того, чтобы защититься от планов уничтожения СССР, которые наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вынашивали, начиная с 1945 года".

Что же касается самого артиста, проект привлек его тем, что он показывает "самоотверженность людей, жертвующих семьей, здоровьем, иногда жизнью ради того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить своей стране защиту". Гуськов отметил, что его "интересовало, как люди с разными судьбами, разными взглядами на жизнь, не всегда согласные между собой, объединились ради одной самой важной в их жизни цели".

Гуськов о своей роли и партнерах

В сериале Гуськов играет роль чиновника Всеволода Замятина, заместителя Лаврентия Берии. Ему было поручено набрать команду ученых, которые могли бы создать первую отечественную атомную бомбу.

«У моего героя есть реальный прототип. Это Авраамий Павлович Завенягин - человек, до войны строивший Магнитку и Норильский металлургический комбинат, — пояснил актер. — Это маршал индустрии, человек, отдавший всю свою жизнь делу, один из отцов Атомного проекта, он похоронен у Кремлевской стены».

«Готовясь к роли, я, конечно же, очень много читал про него, о том, как он работал, как помогал Игорю Васильевичу Курчатову, — рассказал Гуськов. — Они, кстати, даже дружили, одна из последних фотографий Завенягина сделана Курчатовым».

Артист добавил, что подготовка к съемкам сериала была серьезной.

«Согласитесь, материал сложный, а актеру всегда лучше понимать смысл диалога, который он произносит в кадре, — отметил Гуськов. — Кроме Юрия Чурсина, очень убедительного в роли Курчатова, хотел бы также сказать об Ольге Сутуловой, сыгравшей радиохимика Варвару Карпову».

У Карповой, продолжил актер, тоже есть прототип - это советская "Мадам Кюри" - радиохимик Зинаида Васильевна Ершова.

«Думаю, зрителям сериала будет интересно после просмотра узнать больше о реальных прототипах наших персонажей, погрузиться в историю Атомного проекта», — сказал Гуськов.

Стоит ли бояться атомной энергии

Создатели сериала также много работали с научными консультантами "как в подготовительном периоде, так и на съемках, и на пост-продакшене". Артист пояснил, что, "безусловно, все технологические детали процесса создания атомной бомбы в фильме показать невозможно, да и не надо". Однако в том, что показано в телефильме, авторы "старались быть максимально точными, даже в формулах, которые ученые пишут на доске".

Рассуждая в целом об атомной энергии, артист напомнил, что она может использоваться как в военных, так и в мирных целях.