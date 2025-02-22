Зрители назвали любимые фильмы о Родине

Этот опрос провел в социальных сетях телеканал "Патриот". Зрителей попросили назвать лучшие фильмы о любви к Родине и патриотизме. А потом составили топ-10 на основе самых популярных ответов.

Лучшим фильмом зрители предсказуемо навали "Офицеров" режиссера Владимира Рогового. Действие этой киноленты начинается еще в годы Гражданской войны, продолжается во время Великой Отечественной и завершается уже в конце прошлого века.

Многие помнят песню "От героев былых времен", впервые прозвучавшую именно в "Офицерах". И фразу "Есть такая профессия - Родину защищать!", с которой уходят в бой смелые и честные, любящие свою Родину мужчины. И именно она олицетворяет для нас истинное служение отечеству и своему долгу.

На втором месте с 34 процентами голосов - фильм режиссера и актера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Он и о опытных летчиках, и о пришедших в эскадрилью новичках. Об умении выручать друзей в бою, а еще и о музыке и немного о любви.

Прототипами его главных героев стали реальные люди. Ведь такая эскадрилья, где многие летчики и техники любили петь в паузах между сражениями и таким образом отдыхали, настраиваясь на новые боевые вылеты, действительно существовала во время Великой Отечественной войны.

Немного отстал фильм "Они сражались за Родину", у которого оказалось 32 процента голосов зрителей. Режиссер Сергей Бондарчук снимал его по одноименному произведению писателя Михаила Шолохова... В финале даже звучат слова этого классика отечественной литературы:

"И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков".

И тоже есть о чем задуматься... Равно как и том, что все эти фильмы сняты уже давно - в 1950-1970-е годы. А ни один из фильмов наших дней и в целом ХХI века в список самых любимых и востребованных нынешними зрителями так и не попал.

Tоп-10 лучших отечественных фильмов о любви к Родине и патриотизме