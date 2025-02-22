Названы лучшие современные картины о защитниках родины

Киноканал "Русский бестселлер" представил 10 лучших современных картин о защитниках родины, в топ-3 которых вошли "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина, "Небо" Игоря Копылова, "28 панфиловцев" Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

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Возглавляет рейтинг "Балканский рубеж" - совместный проект России и Сербии, рассказывающий о 1999 годе в разгар войны в Косове. На втором месте - "Небо", фильм о российских военных летчиках, потерпевших крушение над Сирией. Замыкает тройку лидеров "28 панфиловцев" о подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.

В рейтинг вошли российские картины о защитниках родины, вышедших в последние 20 лет. Для составления топа использовались данные ресурсов "Кинопоиск", "Бюллетень кинопрокатчика", "Кино-театр.ру", Megacritic, Film.ru, а также подборки тематических изданий.

Учитывались мнения критиков, зрителей и программной дирекции канала. Если фильм занимал 10-ое место в рейтинге, он получал 1 балл, если 9-ое - 2 балла, и так по возрастающей. Затем баллы суммировались.

Далее в топ-10 идут фильмы "Т-34" Алексея Сидорова, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "9 рота" Федора Бондарчука, "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, "Огонь" Алексея Нужного, "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима и "Подольские курсанты" Вадима Шмелева.