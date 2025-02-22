Какие фильмы выйдут в кино и онлайн в марте

Памела Андерсон в роли танцовщицы из Лас-Вегаса, лучший дебют фестиваля «Маяк-2024», еще один боевик с Джейсоном Стетхэмом от режиссера «Пчеловода» (и по сценарию Сильвестра Сталлоне), новый Роман Михайлов, реставрация «Бассейна» с Аленом Делоном, «Суспирия» Дарио Ардженто и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в марте, и рассказывает о самых интересных.

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Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Отреставрированная версия психотриллера Жака Дере о ревности на летнем отдыхе с Аленом Делоном, Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин.

«В потерянных землях» (In the Lost Lands), реж. Пол У.С. Андерсон

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Фэнтези-боевик режиссера «Обители зла» Пола У.С. Андерсона по мотивам рассказа Джорджа Р. Р. Мартина про ведьму и охотника, которые отправляются в опасное путешествие на поиски артефакта. В главных ролях — Милла Йовович и Дэйв Батиста.

© Кадр из фильма

«Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Комедия с Никитой Ефремовым в роли столичного рекламщика Дани, который впадает в кому и обнаруживает себя в потустороннем аэропорту, откуда можно улететь либо в ад, либо в рай. Даня, однако, рассчитывает вернуться к жизни и коротает время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».

© Кадр из фильма

«Универсальный язык» (Une langue universelle / Avaz boughalamoune), реж. Мэттью Ранкин

Где и когда смотреть: в кино — с 6 марта

Абсурдистское драмеди, в котором переплетаются три на первый взгляд никак не связанные истории, разворачивающиеся между Тегераном и Квебеком. Приз зрительских симпатий Каннского фестиваля — 2024.

«Шелдон Планктон: Фильм» (Plankton: The Movie), реж. Дэйв Нидэм

Где и когда смотреть: на Netflix — с 7 марта

Спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» про злодея Планктона, чьи планы на мировое господство нарушает его компьютерная жена Карен, решившая взять все в свои руки.

© Кадр из мультфильма

«Суспирия» (Suspiria), реж. Дарио Ардженто

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Знаменитый готический джалло-хоррор мастера ужасов Дарио Ардженто про американскую балерину, которая переводится в европейскую танцевальную школу, где творится неладное.

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Сегодня в «Меню»: молодая журналистка (Айо Эдебири) оказывается в числе гостей закрытой вечеринки-прослушивания, которую устраивает в своей резиденции легендарный поп-артист (Джон Малкович), таинственно исчезнувший 30 лет назад.

© Кадр из фильма

«Мелочи жизни» (Small Things Like These), реж. Тим Милантс

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Историческая драма с Киллианом Мерфи в роли торговца углем, который доставляет заказ в небольшой ирландский монастырь и становится свидетелем шокирующих событий. За второплановую роль настоятельницы актриса Эмили Уотсон была удостоена «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

© Кадр из фильма

Где и когда смотреть: в кино — с 13 марта

Драма режиссера эротического триллера «Хлоя» Атома Эгояна про театральную режиссерку (Аманда Сейфрид), которая пытается справиться с подавленной травмой параллельно с подготовкой к постановке оперы «Саломея».

© Кадр из фильма

Где и когда смотреть: на Max — с 13 марта

Комедийный хоррор про молодую пару, которая решает арендовать загородный дом и провести там выходные со своими родителями. На месте обнаруживается присутствие 400-летней злой сущности. В фильме снялись Ник Додани, Брэндон Флинн, Брайан Кокс, Эди Фалко, Лиза Кудроу, Дин Норрис, Паркер Поузи и Вивиан Банг.

«Шоугерл» (The Last Showgirl), реж. Джиа Коппола

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Драма Джии Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы и постановщицы фильма «Пало-Альто», — про лас-вегасскую танцовщицу, чье эротическое шоу закрывают после нескольких десятилетий на одной и той же сцене. В главной роли — Памела Андерсон, получившая за эту работу номинацию на «Золотой глобус».

«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Драма соавторки сценария «Пингвинов моей мамы» Заки Абдрахмановой — про 30-летнюю москвичку, которая едет в Казахстан на похороны отца-тирана и впервые встречается с его второй семьей. Лучший дебют фестиваля «Маяк-2024».

© Кадр из фильма

Где и когда смотреть: в кино — с 20 марта

Седьмой за два года фильм инди-сенсации Романа Михайлова — про актрису и танцовщицу театра, которая летит в Индию на поиски бросившей ее матери. В картине снялись Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, а также рэпер Хаски.

Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта

Вторая работа дуэта режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра и актера Джейсона Стетхэма после хитового боевика «Пчеловод». В новой картине, снятой по сценарию Сильвестра Сталлоне, речь идет про рабочего, к которому за помощью обращается директор стройки после похищения его дочери.

© Кадр из фильма

«Тайна в ее глазах» (Magpie), реж. Сэм Йейтс

Где и когда смотреть: в кино — с 27 марта

Неонуарный триллер с актрисой «Звездных войн» Дейзи Ридли. По сюжету отец семейства влюбляется в популярную артистку, которая снимается в одном фильме с его дочерью, пока его жена сидит дома с новорожденным ребенком.

© Кадр из фильма

«Холланд» (Holland), реж. Мими Кейв

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 27 марта

Вторая картина режиссерки выдающегося комедийного триллера «Свежатинка» Мими Кейв — вновь остросюжетная лента, но на этот раз про учительницу и домохозяйку из небольшого городка, которая подозревает, что в ее жизни все обман. Главные роли исполнили Николь Кидман и Мэттью Макфэдьен.