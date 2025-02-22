Бывшие «Бонды» прокомментировали передачу прав на франшизу об агенте 007

Бывшие исполнители роли агента 007 Дэниел Крэйг и Тимоти Далтон высказались об исторической передаче авторских прав на «Джеймса Бонда» от семьи Брокколи к компании Amazon MGM. Данное событие означает окончание эпохи, когда бондиада оставалась семейным бизнесом с момента выхода первого фильма «Доктор Ноу» в 1962 году.

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Тимоти Далтон, сыгравший знаменитого секретного агента в фильмах «Искры из глаз» (1987) и «Лицензия на убийство» (1989), признался, что новость о передаче прав его «очень, очень удивила и шокировала».

«Барбара — потрясающая женщина и замечательный продюсер, как и ее отец Кабби Брокколи, с которым у меня сложились очень хорошие отношения. Он был мощным и сильным якорем для проекта. Ничего не происходило без его ведома, и печально, что его больше нет с нами. Он полностью контролировал шоу, а теперь это уже не так», — добавил актер.

Далтон, чьи фильмы о Бонде известны своей близостью к оригинальным романам Яна Флеминга и более мрачным тоном по сравнению с эпохой Роджера Мура, поделился и своими мыслями о будущем франшизы.

«Это замечательная франшиза. Фильмы за эти годы менялись, но в оригинале есть что-то очень хорошее, и я надеюсь, что Amazon ухватится за это и подарит нам картины, которые также будут приносить столько волнения и веселья множеству людей. В любом случае, я желаю им удачи и всего самого лучшего. Они будут делать все возможное, чтобы заработать много денег и, надеюсь, они снимут хорошие фильмы», — подчеркнул Далтон.

Дэниел Крэйг, последний исполнитель роли Бонда, выразил уважение отошедшим от дел продюсерам.

«Мое уважение, восхищение и любовь к Барбаре и Майклу остаются неизменными. Я желаю Майклу долгого, спокойного и заслуженного отдыха, а что касается проектов, которыми Барбара займется в будущем — я знаю, что они будут впечатляющими, и надеюсь стать их частью», — сказал он.

По условиям нового соглашения, Amazon MGM, Уилсон и Брокколи останутся совладельцами франшизы, но именно студия получит творческий контроль над будущими проектами. Amazon, купившая MGM в 2021 году за 8,5 миллиардов долларов, ранее владела правами только на дистрибуцию фильмов о Бонде и 50% франшизы, оставаясь пассивным партнером в вопросах творческих решений. За полный контроль, компании пришлось выложить еще дополнительно $1 млрд.

87-летний Уилсон, который был не только продюсером, но и соавтором сценариев некоторых фильмов о Бонде, объявил об уходе из киноиндустрии и желании сосредоточиться на искусстве и благотворительности. 64-летняя Брокколи продолжит работу в области кино, но сфокусируется на других проектах.