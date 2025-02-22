Названа дата выхода хоррора «Последний экзорцист» в России

Вышел русский трейлер хоррора «Последний экзорцист» (Shadow of God). Из него стало известно, что премьера фильма ужасов в России состоится 24 апреля.

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Согласно синопсису, по заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился в воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад.

В актёрский состав вошли Марк О’Брайен («Ганнибал»), Жаклин Байерс («Темные ветра»), Шон Джонстон («Секретные материалы»), Джош Круддас («Уэйн») и другие. Кресло режиссёра занял Майкл Питерсон.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Peterson Polaris.